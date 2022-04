„So einen Strahl“: YouTuberin Dagi Bee wurde von ihrem kleinen Sohn angekackt

Dagi bee erzählt ihren Fans, wie sie beim Windeln wechseln plötzlich von ihrem Sohn Nelio angekackt wurde © Instagram.com/dagibee

Ups – da war es passiert! Beim Windeln wechseln wurde Dagi Bee plötzlich von ihrem Baby angekotet. Die Bloggerin nahm es aber mit Humor.

Düsseldorf - Im Dezember wurde Dagi Bee (27) zum ersten Mal Mutter. Seitdem dreht sich alles im Leben der Influencerin um ihren kleinen Sohn Nelio, den sie mit ihrem Ehemann Eugen Kazakov (27) großzieht. Auf Instagram teilt sie mit den Fans immer wieder Details aus ihrem Leben als frischgebackene Mama. Meistens handelt es sich dabei um niedliche Schnappschüsse ihres Babys oder innige Mutter-Kind-Momente – zuckersüße Aufnahmen eben, die keinen Zweifel daran lassen, wie sehr die YouTuberin in ihrer Mamarolle aufgeht.

Umso überraschender kommt nun Dagis Geständnis über die weniger glamourösen Seiten der Baby-Erziehung. „Ich wollte euch noch kurz von meinem Morgen erzählen, was heute so abging“, erzählt sie den Fans in ihrer Instagram-Story. Denn beim Windeln wechseln kam es zu einem kleinen Malheur und Dagi bekam die volle Breitseite ab. „Ich wurde offiziell das allererste Mal richtig angekackt. Aber nicht nur so bisschen, sondern im Strahl. Mein ganzer Bademantel war voll, der ganze Teppich war voll!“, kann es der Netz-Star immer noch nicht fassen.

Dagi Bee: „War auf jeden Fall lustig“

Schmunzelnd fügt Dagi hinzu, dass Nelio sein Bestes gegeben habe, um seine Mama von oben bis unten zu besudeln: „Er hat sich Mühe gegeben, dass wirklich alles voll ist! So einen Strahl hatte ich nicht erwartet.“ Immerhin kann die Bloggerin über sich selbst lachen. „War auf jeden Fall lustig“, nimmt sie den Vorfall mit Humor.

Viele Follower, die selbst Eltern sind, können sicher mit Dagi mitfühlen. Umso mehr wissen es die Fans wohl zu schätzen, wie ehrlich Dagi über ihren Mama-Alltag spricht. Erst vor einer Woche hatte sich die blonde Schönheit wehmütig gezeigt, weil ihr Sohn so rasend schnell wächst. „Kann mich mal jemand kneifen? Mein kleiner Mann ist schon drei Monate bei uns“, schrieb sie neben einem Bild, das die kleinen Händchen von Nelio zeigt, der ein Schild mit der Aufschrift „Drei Monate alt“ umklammerte. Damit konnten sich viele User identifizieren. „Oh Mann, die Zeit vergeht zu schnell! Saugt jeden Moment auf, den ihr könnt“, kommentierte ein Fan.