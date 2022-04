„So fährt man doch nicht Auto!“: Amira Pocher schreit Fahrer bei Dünenfahrt zusammen

Von: Julia Hanigk

Beim Drifting in der Wüste, schreit Amira laut drauf los. (Fotomontage) © Screenshot Instagram/Amira Pocher

Amira Pocher und Oliver sind über die Ostertage in den Urlaub geflogen. Während der Auszeit in der Wüste fuhr Amira mit professionellem Fahrer über Dünen. Dabei schrie sie, was das Zeug hält.

Köln - Amira Pocher (29) ist gerade bei „Let‘s Dance“ zu sehen und tanzt sich Woche für Woche mit guten Punktbewertungen in die nächste Show. Über die Ostertage hat die Frau von Oliver Pocher (44) allerdings einige Tage frei von dem harten Training und gönnt sich mit ihrer Familie Urlaub. Dafür geht es in die Wüste - auch eine Dünenfahrt stand auf dem Programm.

Amira Pocher gönnt sich mit Oliver einen Urlaub über die Osterfeiertage

Wo genau Amira Pocher mit Olli derzeit unterwegs ist, veröffentlichten die beiden nicht. Via Instagram teilen sie aber fleißig Eindrücke aus einer Wüstenlandschaft. Die beiden zeigen sich unter anderem verliebt beim Essen, Amira raucht Shisha, beide reiten auf Kamelen.

Auch eine geführte Dünenfahrt stand auf dem Programm für Amira Pocher. Die fühlte sich bei der wilden Fahrt aber scheinbar nicht immer so ganz wohl und schrie in ihrer Story lauthals darauf los, als es die Sandhügel rauf und in Schräglage wieder hinunterging.

„So fährt man doch nicht Auto!“: Amira Pocher schreit Fahrer bei Dünenfahrt zusammen

Das ging sogar so weit, dass Amira Pocher den Fahrer auf Englisch nach seinem Führerschein fragte. Zwischen lautem Gekreische und Geschreie rief sie dem Fahrer während einer rasanten Abfahrt entsetzt entgegen: „So fährt man doch nicht Auto!“ Vor lauter Action kam Pocher ganz schön ins Schwitzen und fügte außerdem an: „Ich brauche eine Dusche.“ Am Ende kam alle Insassen aber wieder wohlbehalten in der Unterkunft an.

Als Amira Pocher bei „Let‘s Dance“ einen langsamen Walzer aufs Parkett legen sollte, enthüllte sie, dass sie auf ihrer eigenen Hochzeit mit Olli nicht getanzt hatte. Stattdessen sprangen Amira und Oliver Pocher auf den Malediven mit ihren Outfits ins Meer. Verwendete Quellen: instagram.com/amirapocher