So feiert Andy Borg mit seiner Birgit Weihnachten

Im Hause Borg kommt die Weihnachtstimmung immer schon früh auf. In einem Interview verrät Andy Borg jetzt, wie er mit seiner Birgit die Weihnachtszeit verbringt. © CHROMORANGE / Axel Kammerer

Passau - Andy Borg (62) fiebert jedes Jahr auf Weihnachten hin, denn für ihn ist es die schönste Zeit im Jahr. Damit die Stimmung auch so richtig aufkommt, werden die Kisten mit der Dekoration schon vor dem 1. Advent aus dem Keller geholt. Im Interview mit der „Stadlpost“ erzählt der Schlagerstar über seinen Deko-Stil: „Da darf es bei mir ruhig auch ein bisschen kitschig sein und jedes Jahr kommt ein neuer Nussknacker oder ein Engel oder eine Kugel dazu.“ Bisher habe Andy immerhin schon circa 50 Nussknacker und Räuchermännchen sammeln können. Das Fest der Liebe feiert er natürlich gemeinsam mit seiner Birgit (51) zusammen.

An Heiligabend ist das Paar jedoch nicht ganz alleine, denn ihr Kater leistet ihnen Gesellschaft und die drei machen es sich zusammen so richtig gemütlich. Die Familie wird dann an den restlichen Feiertagen besucht. Das Festessen wird nach Lust und Laune der beiden erst ein paar Tage vorher festgelegt. „Auch das ist bei uns so Tradition“, sagt der Schlagerstar im Interview. Eine weitere Tradition, die absolut nicht fehlen darf, verrät Andy ebenfalls: „Jedes Jahr wünsche ich mir vom Christkindl Vanillekipferl - und die bekomme ich dann auch, von meiner Mama!“

Gemeinsam mit seiner Birgit feiert Andy Borg Weihnachten

Der Musiker spricht natürlich auch über die Bescherung im Hause Borg und hat dabei den ein oder anderen Tipp für die Leser:innen in petto. Zunächst einmal ist es natürlich wichtig, dass man schenkt, „was von Herzen kommt.“ Das ganze Jahr über wird deshalb Ausschau nach passenden Weihnachtsgeschenken für ihre Liebsten gehalten. „Wenn man sich zuhört und kleine Hinweise merkt, ist das Schenken ganz leicht“, erklärt der Moderator.

Für das neue Jahr wünscht sich Andy: „Gesundheit und die berühmten drei Worte für alle, die nicht damit beschenkt sind.“ Da kann man nur ganz fest mit hoffen, dass all seine Wünsche in Erfüllung gehen.