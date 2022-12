So feiert Carmen Nebel Weihnachten

„Es muss glitzern und funkeln“

Jedes Jahr freuen sich die Fans auf „Heiligabend mit Carmen Nebel“, um so richtig in die Weihnachtstimmung zu kommen. Jetzt verrät die Moderatorin, wie sie selbst die Feierlichkeiten mit ihrer Familie verbringt.

Berlin – Carmen Nebel (66) scheint alles andere als ein Weihnachtsmuffel zu sein. Im Interview mit der Stadlpost verrät sie nämlich jetzt, wie sie das Fest der Liebe privat verbringt. Zunächst einmal stellt sie klar, dass sie für die Weihnachts-Dekorationen zuständig ist. „Im November sage ich mir zwar immer, dieses Jahr mach’ ich weniger, aber das klappt nie. Auf wundersame Weise kommt dann doch dieses Gefühl, es muss glitzern und funkeln“, verrät die Moderatorin. Mit anderen Traditionen rund um die Feierlichkeiten darf aber auch schon mal gebrochen werden.

Carmen scheint mittlerweile wohl ein Weihnachtsprofi zu sein und für sich herausgestellt zu haben, wie sie die Feiertage am liebsten verbringt. „Ich habe schon ganz unterschiedliche Weihnachten gefeiert. Klein und groß, mit Familie und Freunden oder nur mit der Familie, zu Hause oder weit weg. Selber kochen oder bekochen lassen, kleiner Baum, großer Baum, ich bin flexibel.“ Einmal habe die Moderatorin versucht, Weihnachten von zu Hause weg zu verbringen, habe aber schnell für sich herausgestellt, „dass das allenfalls ‚Urlaub‘ ist, keineswegs Weihnachten.“ Auch bei der Bescherung gibt es bei der 66-Jährigen keine Kompromisse: „Aber wirklich traditionell bin ich beim Beschenken, das muss sein.“

+ Für Carmen Nebel ist Weihnachten stets ein ganz besonderer Tag © Sven Hoppe/dpa

Wie feiert Carmen Nebel das Fest der Liebe?

Im Interview verrät die Moderatorin auch, welche Leckereien über die Festtage bei ihr auf den Tisch kommen. Früher gab es bei ihr Kartoffelsalat, der jetzt jedoch eher auf weniger erfreute Gesichter stößt. Deshalb wird an Heiligabend Raclette oder Fondue serviert und am 1. Weihnachtsfeiertag gibt es Gans und Klöße. Am 26. Dezember legt Carmen dann eine Pause ein. Jedoch stellt sie auch klar, dass Weihnachten keine gute Zeit ist, um sich über Kalorien Gedanken zu machen.

„Weihnachten und schlechtes Gewissen ist eine denkbar schlechte Kombi, finde ich. Gemeinsam zu kochen, zu genießen und die schönsten Köstlichkeiten zu teilen sind herrliche Gründe, mal nicht an die Kilos zu denken“, stellt Carmen fest. Auch eine kleine liebevolle Botschaft für ihre Fans gibt sie am Ende des Interviews mit: „Ich wünsche allen Lesern und Leserinnen, dass sie zu Weihnachten nicht alleine sein müssen.“

