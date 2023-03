So gefährlich sind die Akrobatik-Nummern von Helene Fischer

Helene Fischer (38) ist für ihre spektakulären Bühnenshows bekannt. Nun hat sich der Schlagerstar jedoch verletzt!

Am Dienstag sollte es endlich so weit sein: Die lang ersehnte Tour von Schlager-Ikone Helene Fischer stand in den Startlöchern. Doch nun ist alles anders gekommen. Die Sängerin hat sich nämlich verletzt und alle Konzerte der Tour müssen verschoben werden! Fans wissen Helenes Risiko-Bereitschaft bei ihren wilden Bühnen-Stunts zu schätzen: So fliegt sie beispielsweise an zwei nur dünnen Seilen gehalten über ihr Publikum hinweg oder vollführt akrobatische Einlagen in atemberaubenden Höhen!

Das sollte bei der anstehenden Tour zum 2021 veröffentlichen Album „Rausch“ beibehalten werden. Auf Instagram teilte sie die Proben zur Tournee mit ihren Fans, die dabei häufig ihren eigenen Augen nicht trauen konnte. Waghalsige Choreografien, Helene wird durch die Luft gewirbelt, steht ungesichert auf einer Menschenpyramide oder hängt in hoher Höhe an der Decke. Unterstützt wird sie dabei zwar von den Artisten des legendären „Cirque du Soleil“. Doch ein Restrisiko bleibt immer und dieses hat Helene nun am eigenen Leib zu spüren bekommen. Nur einen Tag vor dem eigentlich geplanten Tourstart, überbrachte sie ihren Fans die traurige Nachricht: Die Tour muss verschoben werden!

„Habe versprochen, dass ich nichts gefährliches mehr tue“

Auf Instagram veröffentlichte der Schlagerstar die traurige Ankündigung: „Ich muss euch leider mitteilen, dass ich mir bei den Proben eine Rippenfraktur zugezogen habe. Wir müssen daher schweren Herzens die Premiere verschieben“, schreibt die Sängerin in ihrem Post. Die Premiere sollte eigentlich am Dienstag in Bremen stattfinden. Bis zum 23. März waren dann mehrere Konzerte in Bremen geplant. Anschließend sollte es nach Köln gehen. Doch nun kommt alles anders und die Termine müssen verschoben werden. Ein großer Schock für die Fans, die sich schon seit Monaten auf die Konzerte freuen! Dabei sollte die Zeit des großen Risikos für Helene eigentlich längst vorbei sein.

Nachdem sie 2021 Mutter geworden war, wollte sie eigentlich etwas kürzertreten und sich nicht mehr in allzu gefährliche Situationen begeben. Auch Freunden und Verwandten hatte sie das versprochen, wie sie gegenüber RTL verriet: „Ich habe meiner Mum und meinen Freundinnen versprochen, dass ich nichts Gefährliches mehr tue“. Doch die Liebe zu ihren Fans und die Begeisterung für eine großartige Bühnenshow waren offenbar stärker. Bleibt zu hoffen, dass Helene bald wieder fit ist und ihre Fans mit ihrer Show begeistern kann!