„So gezittert“: Tanja Szewczenko in Panik, als ihr 2-jähriger Sohn abhaut

Ein Albtraum jeder Mutter: Kurz nicht aufgepasst und einer der Zwillinge war weg! Tanja Szewczenko berichtet von ihrem Schreckmoment auf Instagram ...

Tanja Szewczenko berichtet ihren Fans auf Instagram von ihrem Alltag mit ihren Kindern. Besonders die beiden Zwillinge Leo und Luis halten ihre Mama ganz schön auf Trab. Jetzt erlebte die 45-Jährige einen Schreckmoment, als sie plötzlich ihren Sohn Leo nicht mehr finden konnte. „Gestern hatten wir wegen der beiden wirklich kurz einen Herzinfarkt“, erklärt die ehemalige „Alles was zählt“-Schauspielerin ihren Followern.



Ihre Zwillinge Leo und Luis werden im April zwei Jahre alt und gehen schon seit ein paar Monaten im Haus auf Entdeckungstour. Mittlerweile kommen die beiden Kinder sogar schon an Türklinken heran, weshalb im Hause Szewczenko eigentlich alle Türen abgeschlossen werden. Bei einer Tür ist das allerdings schiefgegangen. „Immer wenn es still wird, ist das nicht gut und auf einmal sehe ich, dass die Kellertüre sperrangelweit offen ist. Ich sag’ euch, da sind wir gerannt“, berichtet die besorgte Mutter in ihrer Instagram-Story.

Panik bei Tanja Szewczenko: „Ich habe durch das Haus geschrien”

Zum Glück sind die beiden Kinder bei ihrem Ausflug in den Keller unfallfrei die Treppe heruntergekommen. Dennoch versetzte vor allem Leo seine Eltern in Panik, da Tanja den Kleinen für einen Moment nicht mehr finden konnte. „Ich habe durch das Haus geschrien. Dieses Gefühl, wenn du gerade nicht weißt, wo dein Kind ist, ist so furchtbar.“



Am Ende fanden sie den fast Zweijährigen in der hintersten Ecke des Kellers, wo er sich versteckt hatte. Tanja war nach dem Erlebnis total „fertig“, dass keines ihrer Kinder gestürzt sei, grenze für sie „an ein Wunder“. „Wenn ich darüber nachdenke, fange ich gleich wieder an zu heulen“, gibt Tanja auf Instagram zu. Tochter Jona hatte versehentlich vergessen, die Tür abzusperren, was die Zwillinge gleich für ein Abenteuer ausgenutzt haben. Zum Glück ist „noch mal alles gut gegangen“, berichtet die erleichterte Mama ihren Fans.