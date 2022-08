„So Goldig“: Maite Kelly wird von Tochter beim Songschreiben überrascht - Fans begeistert

Maite Kelly postete ein neues Video von sich auf Instagram. Darin ist zu sehen, wie die Schlagersängerin von ihrer Tochter überrascht wird. (Fotomontage) © IMAGO/Bildagentur Monn & Instagram/Maite Kelly

Maite Kelly postete ein neues Video von sich auf Instagram. Darin ist zu sehen, wie die Schlagersängerin von ihrer Tochter überrascht wird.

Köln - Maite Kelly (42) wird beim Schreiben ihres neuen Songs von ihrer Tochter gefilmt und hat den kurzen Clip nun auf Instagram gepostet. Die 42-Jährige sitzt in dem Video auf dem Boden und hat ihre Gitarre auf dem Schoß. Vor ihr liegt ein ganzer Haufen an Blättern und die Schlagersängerin schreibt und komponiert in Gedanken versunken vor sich hin. Doch dann bemerkt sie auf einmal ihre Tochter.

Maite Kelly sieht ihre Tochter und fragt lachend: „Hey, was machst du hier?“ Ihre Tochter lacht nur und die Sängerin fragt mit einem Lächeln auf den Lippen: „Hast du dich so reingeschlichen? Ihre Tochter antwortet mit einem „Ja“. Die Mutter bemerkt, dass sie gefilmt wird und fragt schließlich „Hast du mein Handy geklaut?“

Fans von Maite Kelly sind hingerissen von dem Mutter-Tochter-Video

Das Kind meint: „Ich möchte das neue Lied von Püttchen hören“ und Maite Kelly fängt an zu spielen. Unter das Video schreibt die Schlagersängerin: „Wenn man beim Songschreiben erwischt wird“. IhreFans sind begeistert von dem süßen Video und jemand kommentiert: „Wie süß“. Ein anderer Follower schreibt: „Oh Maite… Neues Lied!? Ich möchte es hören“. Alle Follower haben die Tochter von Maite Kelly sofort ins Herz geschlossen und jemand meint: „So goldig!“