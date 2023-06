Gespräch im NDR-Podcast

Howard Carpendale spricht offen über seine Depression. Der Schlagersänger verriet, wie er diese überwinden konnte und welche Rolle sein Sohn Wayne dabei spielte.

Hamburg – Im NDR-Podcast „Raus aus der Depression“ spricht Entertainer Harald Schmidt (65), seit zwölf Jahren Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, mit Betroffenen der Krankheit und findet heraus, wie es ihnen heute geht. Über Ursachen, Auslöser und Behandlungen klärt Professor Ulrich Hegerl auf. In der neuesten Folge ist Schlager-Star Howard Carpendale (77) zum Thema „Depression im Ruhestand“ zu Gast.

Schlagerstar Howard Carpendale: Familie wies ihn auf Krankheit hin

2003 läutete Howard Carpendale sein Karriereende ein. „Ich wollte mal sehen, wie es ist, ein ganz normaler Mensch zu sein in einem Land, wo mich niemand kennt“, erzählt der Sänger. „Ich wollte sehen, wie ich mit meinem Leben dann klarkomme.“ Deshalb habe er nicht nur gesagt, er höre auf, sondern sei nach Amerika gegangen. In Florida sei sein Leben anfangs sehr schön gewesen, er habe viele Freunde kennengelernt. Doch eine Summe an privaten Problemen habe letztendlich zu einem Gefühlsumschwung geführt.

Carpendale habe sich gefragt: „Was ist mit mir los, warum habe ich keine Energie, keine Ziele und zu nichts besonders Lust?“ Professionelle Hilfe habe er sich zunächst nicht gesucht. „Da war ich zu blöd. Das ist der erste Schritt in der Krankheit, dass man sich selbst eingesteht, hier stimmt was nicht.“ Seine Familie habe ihn mehrmals darauf aufmerksam gemacht. „Meine Ex-Frau sagte immer wieder: Du bist in einer Depression. Ich sagte nein, ich muss nur etwas suchen, was mir wieder Freude bereitet. Aber sie hatte unbedingt Recht.“

So hat Schlagerstar Howard Carpendale seine Depression besiegt

Er hätte nie zugegeben, dass es Depressionen waren, sagte Carpendale. „Ich war ein Alpha-Tier in meinem Leben, das konnte mir nicht passieren. Das gibt es doch nicht.“ Eines Heiligabends stand plötzlich Sohn Wayne (46) vor der Tür, der aus Deutschland in die USA flog, um seinen Vater „zu retten“. „Wir saßen da und haben viel gesprochen. Er sagte: ‚Ich gehe hier nicht weg, bis du mitkommst.‘ Ein unglaublicher Moment für mich.“ In Deutschland hatte Wayne Carpendale bereits einen Platz in einer Klinik für seinen Vater organisiert. „Da habe ich drei Monate verbracht.“

+ Sein Sohn ist ihm eine große Stütze: Wayne und Howard Carpendale © IMAGO / Eventpress

Ein Therapeut habe ihm nach vielen Gesprächen gesagt, dass er wieder auf eine Bühne müsse, da das sein Leben und seine Berufung sei. Er habe nach dem Klinikaufenthalt ein neues Team aufgestellt und konnte einen neuen Weg in der Musik finden, so der Schlagerstar. Der Grund, warum er heute arbeite, sei ein anderer als früher. „Heute geht es nur um die Konzerte und die Beziehung zu den Menschen. Ich versuche in den Konzerten mehr, als nur meine Hits zu singen. Ich möchte mich mit den Leuten verständigen und viel reden. Dieser Moment gibt mir alles, um mich heute in diesem Beruf gut zu fühlen.“ Verwendete Quellen: NDR.de

