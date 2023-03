So hat sich die Verletzung von Helene Fischer zugetragen

Helene Fischers Show musste aufgrund einer Verletzung verschoben werden. Nun wurde bekannt, wie es dazu kam.

Ein großer Schock für alle Fans: Helene Fischer (38) musste ihre Konzertreihe verschieben. Der Auftakt ihrer Tour sollte eigentlich bereits am 21. März in Bremen stattfinden. Als neuer Start der Tour ist bereits der 11. April in Hamburg festgelegt. Der Grund für die Verschiebung ist eine Rippenfraktur. Es stellt sich jedoch die Frage, ob sich die 38-Jährige derart schnell erholen kann. Jetzt kamen Details heraus, wie sich die Verletzung zugetragen hat.

Es gab einige Spekulationen darüber, wie sich Schlager-Queen Helene Fischer verletzt hat. Nun hat sich ihr Management öffentlich geäußert und dem ein Ende gesetzt. In der Abendzeitung erklärte das Management: „Helene Fischer ist weder gestürzt noch gefallen, sondern hat sich die Rippenfraktur bei einer Drehung am Trapez zugezogen.“ Damit ist klar, dass es doch kein Sturz auf der Bühne gewesen ist, sondern ein Unfall während einer ihrer sportlichen Bühnen-Einlagen.

Helene Fischer ist verletzt: Aber die Show soll trotzdem weitergehen

Die Sängerin ist ungemein sportlich und für ihre akrobatischen Shows bekannt. Gerne tanzt und singt die 38-Jährige sogar, während sie sich in luftiger Höhe dreht. Das Risiko bei ihren Tanzeinlagen ist hoch. Doch trotzdem ist die kommende Show weiterhin inklusive aller Akrobatik geplant, wie das Management mitteilt: „Die Arena-Tour startet am 11. April und beinhaltet das vorgesehene Programm.“ Zu diesem Programm gehört auch ein riesiges Tour-Team aus 75 Mitarbeitern und über 30 Musikern, Tänzern und weiteren Künstlern.