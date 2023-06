So heißt das Baby von Samira und Yasin

Samira und Yasin Cilingir verraten den Namen ihres Babys © Instagram: samira.bne

Samira und Yasin haben eine Tochter bekommen. Nun haben sie den Namen bekannt gegeben.

Die beiden „Love Island“-Teilnehmer Samira und Yasin Cilingir (32) sind erneut Eltern geworden. Das Paar lernte sich bei dem TV-Format kennen und lieben. Bereits im Jahr 2020 erwarteten sie dann ihr erstes Kind: Sohn Malik. Doch Samira und Yasin wünschten sich noch weiteren Familienzuwachs. Jetzt kam das zweite Baby der Realitystars auf die Welt und die stolzen Eltern präsentierten ihre kleine Tochter auf social Media.

Das Paar postete ein Foto von ihrer Tochter auf Instagram. Darauf ist die Zweifach-Mama im Bett liegend zu sehen und der sichtlich müde Papa macht ein Selfie. Das Baby der beiden liegt auf Samira und wird durch eine Decke gewärmt. Das Gesicht ihrer kleinen Tochter hat das Paar verpixelt. In der Bildunterschrift verraten die frisch gebackenen Eltern auch den Namen, den Sie für ihre Tochter gewählt haben: „Unbeschreibliches Gefühl, dich nach all den ganzen Strapazen gesund und munter in den Armen zu halten. Unserer Medina- Ināya.“ Außerdem schreiben sie: „Malik, Papa und Mama lieben dich unsere Prinzessin.“

Jetzt sind sie zu viert

Die Fans freuen sich sehr für die kleine Familie. So kommentiert jemand unter dem Post: „Herzlichen Glückwunsch. Wir freuen uns richtig für euch 4. Jetzt genießt die Zeit.“ Und ein anderer Follower gratuliert mit: „Willkommen Medina-Ināya. Hoffentlich kommt ihr jetzt gemeinsam zufrieden und gesund zur Ruhe. Nur das Beste weiterhin!“ Die Schwangerschaft von Samira verlief nicht immer einfach, daher wünscht ein Fan: „Von Herzen alles erdenklich Gute an euch und natürlich eine gute Besserung an Samira.“