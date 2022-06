„So hot ist unser Job“: Giovanni Zarrella muss in der Hotelküche auf seinen Auftritt warten

Giovanni Zarrella nimmt jegliche Strapazen auf sich, damit ein Auftritt auch so glückt, wie es sich der Schlagerstar vorstellt (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Giovanni Zarrella

In der Hotelküche auf den Überraschungsauftritt warten, ist vielleicht etwas ungewohnt, aber auch nicht der schlimmste Ort zur Überbrückung der Langeweile. Giovanni Zarrella sieht das genauso und schießt rasch ein Bild für seine Fans.

Was macht denn Giovanni Zarrella (44) da in der Hotelküche? Dass der Star auch kochen kann, wissen mittlerweile viele. Jedoch ist er nicht zum Kochen dort. Er wartet nämlich auf seinen Überraschungsauftritt. Auf Instagram schreibt er: „So hot ist unser Job. 1. In der Hotelküche als Überraschungsgast auf deinen Auftritt warten.“

Das gepostete Bild zeigt den Schlagerstar lässig an einem Kofferwagen lehnen. Gekleidet ist er auch sehr schick, in blauem Anzug und schwarzen Lederschuhen. Der Account seiner „Giovanni Zarrella Show“ reagiert auf den Post mit Flammen-Emojis. Der Sänger verrät seinen Fans auch schon die weiteren Pläne zur Überbrückung der Langeweile:“ 2. Mit deiner Crew im Abstellraum Champions League Finale schauen bevor es los geht.“ Er nimmt alles mit Humor und endet den Post mit einem: “#ilovemyteam“

Giovanni Zarrella absolviert Überraschungsauftritt - Fans sind begeistert

Seine Fans freuen sich über den humorvollen Post. Einer schreibt: „Giovanni passt doch perfekt, vorm Termin Fußball gucken und gutes Essen in der Hotelküche schnappen.“ Ein anderer bedankt sich für den tollen Auftritt: „Ja und wir hatten mit unserer Firma in Hamburg das Vergnügen. Vielen Dank für den tollen Abend!“