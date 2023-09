So kritisch sieht Cathy Hummels ihre Beziehung zu Mats heute

Von: Lukas Einkammerer

Die Trennung von Cathy und Mats Hummels liegt bald ein Jahr zurück. Wie sie inzwischen zu ihrer missglückten Liebe steht, verrät die Moderatorin nun.

München – Lange galten sie als absolutes Traumpaar der Promiwelt und ließen die Herzen der Fußball und TV-Fans höher schlagen, doch im Oktober 2022 machten Mats (34) und Cathy Hummels (35) nach monatelanger Gerüchteküche ihre Trennung öffentlich. Seitdem hat sich im Leben der beiden so einiges getan – sowohl romantisch als auch karrieretechnisch. Doch wie steht Cathy Hummels heute zu ihrer gescheiterten Ehe? Das hat die stolze Mama nun im Podcast von TV-Ikone Désirée Nick (66) verraten …

Im Interview mit Désirée Nick: Cathy Hummels blickt kritisch auf Beziehung mit Mats zurück

Cathy und Mats Hummels lernten sich kennen, als beide noch am Anfang ihrer Karrieren standen – und haben sich inzwischen jeder für sich einen Namen gemacht. Mats fegt für Borussia Dortmund über den Rasen und Cathy versucht sich als Moderatorin und Instagram-Persönlichkeit. Seit 2020 führt sie Zuschauer durch das RTLZWEI-Format „Kampf der Realitystars“ und teilt abseits ihrer Fernsehtätigkeiten in den sozialen Medien reichlich Einblicke in ihren Mama-Alltag.

Knapp ein Jahr nachdem die Beziehung zu ihrem berühmten Exmann offiziell zu Ende gegangen ist, scheint sie mit ihrem Leben weitergemacht zu haben, im Interview in Désirée Nicks Podcast „Golden Gossip Girls“ lässt Cathy die kaputte Liebe mit Mats nun trotzdem nochmals aufleben. Von ihrer Gesprächspartnerin will die Kult-Blondine wissen, ob sie durch die Beziehung selbstbewusster geworden ist – worauf Cathy eine überraschende Antwort parat hat.

„Ich würde eher sagen, es hat meinem Selbstbewusstsein geschadet“, blickt die gebürtige Münchnerin kritisch zurück, „Weil jemanden, der so groß und so mächtig ist, und von anderen so groß gemacht wird, ist für viele ein Megastar. Und als Frau an der Seite eines bekannten Mannes musst du sehr viel Selbstvertrauen haben. Und das Problem ist, dass ich das eigentlich hatte, aber die Welt da draußen, degradiert dich ganz oft.“

„Er war der Megastar und ich die Frau an seiner Seite“: Cathy Hummels über Ehe mit Mats

„Ich war immer die Frau von oder man wusste meinen Namen nicht“, erinnert sich Cathy Hummels, „Oder ‚ach ja, du bist ja die‘ oder ‚Hallo, Mats‘ und du wurdest gar nicht gesehen.“ Nachdenklich zieht sie Bilanz zu den turbulenten Jahren, die hinter ihr liegen: „Ich war ein junges Mädchen. Wir haben uns kennengelernt, da war ich 19 und er 18 und wir sind gemeinsam gewachsen und trotzdem war er der Megastar und ich die Frau an seiner Seite. Womit ich auch kein Problem hatte.“

„Aber du wolltest ja den Megastar“, stellt Désirée Nick fest, doch Cathy Hummels beteuert: „Ich habe ihn geliebt und nicht den Megastar.“

Einen neuen Partner hat Cathy Hummels, die die Promi-Dating-App Raya benutzt, zwar noch nicht gefunden, auf dem Oktoberfest hat sie erst kürzlich aber verraten, dass sie mit Frauen knutscht und das Geheimnis gelüftet, mit wie vielen Männern sie im Bett war. Verwendete Quellen: Podcast „Golden Gossip Girls“, Folge vom 25. September 2023