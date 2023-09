„So pervers“: Lena Meyer-Landrut verrät, was sie am liebsten nascht

Von: Jonas Erbas

Im „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“-Podcast legt Lena Meyer-Landrut derzeit allerlei offen – darunter auch ihre ungewöhnliche Snack-Leidenschaft.

Baden-Baden – Auch die großen Stars des Landes naschen natürlich hier und da gerne. Lena Meyer-Landrut (32) ist da keine Ausnahme. Nachdem die „Eurovision Song Contest“-Siegerin von 2010 im „1 plus 1“-Podcast jüngst enthüllte, dass sie süchtig nach Handyspielen sei, legte sie in der neusten Ausgabe mit einem Snack-Geständnis nach.

Lena Meyer-Landrut schwärmt über „so perversen“ Snack

Denn die 32-Jährige ist ein begeisterter Fan von Paprika-Chips. Beim Griff in die Tüte ist Lena Meyer-Landrut die Form der Knabberei grundsätzlich egal: „Und da auch gerne in lustigen Förmchen. Ringe, Kängurus, das finde ich alles gut!“ Besonders angetan haben es ihr allerdings trichterförmige Chips: „Ich hab da eine Sache, die ich entdeckt habe, die so pervers ist …“

Sie nutze die praktische Form, erklärt die Popsängerin weiter, um die kleinen Knabber-Trichter in einer Schale Butter einzudrehen und diesen so den letzten geschmacklichen Feinschliff zu verleihen. Das ergebe eine „richtig schöne Rolle“, schwärmt die Musikerin. „Und zack, rein in den Mund“, freut sich Lena Meyer-Landrut über die Entdeckung ihres „unglaublich“ schmeckenden Snacks.

Auch Lena Meyer-Landrut snackt hier und da gerne © Andre Lenthe/Imago

Auf die Idee habe sie ihre Oma gebracht. Denn schon die hätte an alles ein bisschen Butter rangemacht. Das sei „gut für die Nerven“, so die Erklärung. Diese wurden bei der 32-Jährigen in der Vergangenheit bereits gehörig strapaziert: Nach ihrem schweren Reitunfall hätte Lena Meyer-Landrut sogar gelähmt sein können, wie die Sängerin jüngst offenbarte. Verwendete Quellen: swr3.de: „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“