Andreas Ellermann vier Monate nach Trennung vergeben: So reagiert Ex Patricia Blanco

Von: Diane Kofer

Patricia Blanco und Andreas Ellermann haben sich erst vor wenigen Monaten getrennt – jetzt hat der Millionär eine neue Partnerin. Was sagt seine Ex dazu?

Hamburg – Im Frühjahr haben Patricia Blanco (52) und Andreas Ellermann (58) ihre Trennung bekannt gegeben. Jetzt präsentierte der Millionär überraschend eine neue Frau an seiner Seite. IPPEN.MEDIA verriet Patricia Blanco, was sie von der Liebes-Offenbarung hält.

Erste Reaktion: Das sagt Patricia Blanco zur neuen Beziehung ihres Ex

Eigentlich hatten viele Fans spekuliert, dass etwas zwischen dem Unternehmer und Nadja Abd el Farrag (58) laufen könnte. Immerhin hat das Duo zuletzt viel Zeit miteinander verbracht. Seit diesem Wochenende ist aber endgültig klar: Die beiden sind kein Paar, denn Andreas Ellermann hat sich öffentlich mit seiner neuen Freundin Ilka gezeigt. Die beiden besuchten Arm in Arm eine Jubiläumsveranstaltung auf der Reeperbahn.

Andreas Ellermann ist frisch verliebt. Seine Ex Patricia Blanco gönnt ihm sein Glück. © Imago/ Andre Lenthe (Fotomontage)

Und was sagt Patricia Blanco zu der neuen Liaison – immerhin liegt die Trennung der beiden noch gar nicht so lange zurück? Die TV-Bekanntheit gönnt ihrem Ex sein neues Glück total. Ihre Managerin betonte im Gespräch mit IPPEN.MEDIA: „Patricia wünscht den beiden viel Glück.“ Kurz und knapp, aber dennoch eindeutig: Die Tochter von Roberto Blanco (86) trauert der Liaison wohl nicht länger hinterher. Erst vor wenigen Tagen hatte Andreas Ellermann nach geplatzten Auftritten mit Naddel seine Ex Patricia Blanco als Ersatz anbieten wollen. Verwendete Quellen: Anfrage IPPEN.MEDIA