Helene hüllenlos! Fans schießen wegen dieser Aufnahmen gegen Fischer

Ihr Hit „Atemlos“ wird mittlerweile auf fast allen Partys gespielt. Nun will Schlagersängerin Helene Fischer einen neuen Erfolg landen und zeigt sich im neuen Video freizügiger denn je.

Berlin - Wer den Namen Helene Fischer hört, dem kommt sicherlich auch gleich die Melodie ihres Hits „Atemlos“ in den Kopf. Doch genau das könnte sich jetzt ändern: Denn die schöne Schlagersängerin hat ein neues Musikvideo veröffentlicht und das polarisiert bereits tausende Menschen.

Erst vor drei Tagen wurde das Video veröffentlicht: Seit dem haben es bereits über 1,7 Millionen Menschen aufgerufen. Doch, nicht etwa der Song selbst, sondern vielmehr das Video sorgt bei den Fans für unterschiedliche Reaktionen. Der Grund: Fischer zeigt in dem Video sehr viel nackte Haut.

Reaktionen auf das Video: Über 14.000 „Dislikes“

Die Meinungen zu dem Video gehen deswegen auch stark auseinander. Auf You-Tube hat das offizielle Video über 19.800 „Likes“. Was Fischer allerdings weniger freuen wird: 14.900 Menschen haben als Reaktion auf das Video den „Dislike“-Button gewählt.

Und nicht nur das: Auch in den Kommentaren sieht man deutlich, wie stark die Meinungen über das Video auseinander gehen. Eine Nutzerin kommentiert: „Soooooo hübsch <3 <3 <3 ich liebe das Video Der Song ist einfach Hammer !!!!!!!!“, ein anderer ist derselben Meinung: „Seit Helene Fischer so tolle Musik macht, macht es richtig Spaß Schlager zu hören!! Sie ist der Hammer.“

Andere finden jedoch weder die Musik noch das Video besonders gut: „Haha mit nackter Haut wird‘s auch nicht besser. Peinlich“. Ein Nutzer nennt das Video sogar eine „Vorstufe zu Pornovideo“.

Fans solidarisieren sich mit Fischer

Doch die Fans der 33-jährigen Schlagersängerin lassen die Hasskommentare gegen ihr Idol nicht einfach unkommentiert: „Verstehe die ganze Aufregung nicht, wer sie nicht mag ist doch nicht gezwungen das Video anzuschauen. Höre mir doch auch keine Musik an, die ich nicht mag. Was ist bloß aus den Menschen geworden, müssen über alles und jeden Ihre Hasskommentare loswerden. Klickt doch darauf was ihr mögt. Also ich finde sie Spitze“

Rubriklistenbild: © Screenshot aus dem offiziellen Video