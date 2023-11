Fotos aus der DDR: So sah Inka Bause früher aus

Aus dem Teenager der 80er-Jahre wurde eine gestandene Frau, die mit viel Stil ihren Weg als Moderatorin ging. Ein Blick zurück.

Berlin – Inka Bause (55) ist eine der bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands. Als Gesicht von Formaten wie „Bauer sucht Frau“ oder „Unser neues Zuhause“ hat sie sich einen Namen gemacht und ist heute im gesamten deutschsprachigen Raum erfolgreich. Ihre Karriere begann sie jedoch noch in der DDR, wo sie in Leipzig geboren ist.

Inka Bauses Fernsehkarriere startete schon als Teenagerin

Inka Bause war erst 16 Jahre alt, als sie 1984 zum ersten Mal im Fernsehen auftrat. Damals sang sie ihr Lied „Spielverderber“ in einer ostdeutschen Silvester-Sendung und wurde in den folgenden Jahren von der DDR-Jugendzeitschrift „Neues Leben“ dreimal zur Nachwuchssängerin des Jahres gewählt. Das musikalische Talent wurde ihr in die Wiege gelegt, immerhin war ihr Vater Arndt Bause (1936 – 2003) einer der erfolgreichsten Schlagerkomponisten der DDR. 1987 veröffentlichte sie ihr erstes Album „INKA“ und fünfmal in Folge gewann Inka auch den „Silbernen Bong“, den höchsten Preis der Fernsehhitparade.

Inka Bause mit 18 in der Fernsehhitparade „Bong“: Fünfmal in Folge gewann sie die höchste Auszeichnung, den „Silbernen Bong“. © IMAGO/Gueffroy

Ihren ersten Moderationsjob bekam Inka mit 20, als sie die „Talentbude“ moderierte. Es handelte sich dabei um eine Sendung im DDR-Kinderfernsehen DDR2, in der junge Talente ihr Können unter Beweis stellen konnten. Die Sendung moderierte Inka zusammen mit dem Sänger und Komponisten Hendrik Bruch, den sie 1996 heiratete. 2005 ließ sich das Paar scheiden. 2016 starb der Musiker im Alter von 53 Jahren.

So sah die Fernsehmoderatorin Inka Bause früher aus

Ihren ersten Moderationsjob in Westdeutschland ergatterte Inka 2005 mit „Bauer sucht Frau“. Es folgten Formate wie „Unser neues Zuhause“, das bis 2009 auf RTL lief, sowie andere Sendungen wie „Die Farm“, „Jugendliebe“ und ihre eigene ZDF-Sendung „Inka!“. 2012 moderierte sie außerdem die Verleihung der „Goldenen Henne“ und 2015 saß sie in der Jury von „Das Supertalent“.

„Bauer sucht Frau“-Moderatorin Inka Bause 1987, mit 19 Jahren bei einem Fotoshooting. © IMAGO/Gueffroy

Auch optisch hat sich bei der herzlichen Moderatorin einiges über die Jahre getan. Denn der Stil, mit dem sich Inka Bause zu ihren Anfängen im Fernsehen präsentierte, war ein ganz anderer als heute. Ihre Outfits und ihre Frisuren entsprachen zu 100 Prozent der Mode der 80er-Jahre – von der Dauerwelle über die Kniestrümpfe bis zu den Schulterpolstern.

Apropos Inka Bause: Bei „Bauer sucht Frau“ sucht Bullenzüchter Siegfried nach der großen Liebe. Seine Hofdamen Simone und Patricia umgarnen ihn eifrig – und schenken sich dabei nichts. Verwendete Quellen: inka-bause.de, t-online.de