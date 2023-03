So sah Sylvie Meis vor ihren Beauty-Eingriffen aus

Sylvie Meis steht in Deutschland seit mehr als zwanzig Jahren im Licht der Öffentlichkeit. Mit ihren äußerlichen Veränderungen geht sie ganz offen um.

Seit Sylvie Meis (43) an der Seite des damaligen Fußballprofis Rafael van der Vaart (40) in Deutschland Bekanntheit erlangte, sind gut 20 Jahre vergangen. Vieles hat sich in Sylvies Leben seither getan. Sie wurde selbst erfolgreich als Moderatorin von TV-Shows wie „Let‘s Dance“, modelte und entwarf eigene Modekollektionen. Auch heute kann sie auf Instagram viele Kooperationen mit bekannten Mode- und Beauty-Marken präsentieren.

Ältere Fotos zeigen, dass sich die Moderatorin in all der Zeit auch optisch sehr verändert hat. Ihre Gesichtszüge wirkten weniger konturiert, die Lippen schmaler. Sylvie Meis macht kein großes Geheimnis daraus, was sie für ihr frisches Aussehen tut. Schon im Alter von 30 Jahren habe sie erstmals Filler ausprobiert. Bild erklärte sie 2022: „Ein bis zweimal im Jahr gucke ich, was ich noch optimieren muss. Ich werde auch älter, sehe nicht mehr aus wie vor drei oder vier Jahren.“

So sah Sylvie Meis vor ihren Beauty-Eingriffen aus © IMAGO / Bruno Press

Sylvie Meis verrät ehrlich: Beauty-OP nicht ausgeschlossen

Keine Frage, Sylvie Meis ist im Gegensatz zu vielen anderen Stars und Sternchen sehr ehrlich in Bezug auf ihre kosmetischen Eingriffe. Das geht sogar so weit, dass sie für einen Anbieter von Hyaloron-Fillern bezahlte Werbung auf Instagram macht. An den Kommentaren lässt sich ablesen, dass nicht alle Fans davon begeistert sind. Trotzdem glaubt das Model: „Ich glaube, auch wenn ich einige Sachen mache, dass ich in Würde altere.“ So wolle sie auch nicht ausschließen, dass sie sich in Zukunft auch einmal einer Schönheitsoperation unterziehen würde.