So schnell hat sie wieder abgenommen: Laura Maria gibt kurz nach der Geburt Gewichts-Update

Laura Maria gibt kurz nach der Geburt Gewichts-Update

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa sind Eltern von einem Sohn geworden. Nun zeigt sich die frisch gebackene Mutter bereits wieder mit einigen Kilos weniger.

Köln – Pietro Lombardi (30) und seine Freundin Laura Maria Rypa (27) haben erst vor kurzem ihr erstes gemeinsames Kind bekommen. Doch jetzt scheint die frisch gebackene Mama bereits ihre Schwangerschaftspfunde verloren zu haben. Pietro Lombardi hat bereits einen Sohn namens Alessio (7) mit seiner Ex-Frau Sarah Engels (30). Und auch sein zweites Kind ist ein Sohn geworden, den die Eltern Leano Romeo genannt haben.

In ihrer Instagram-Story gibt die 27-Jährige nun ein Update zu ihrem Gewicht. Dafür lud Laura Maria ein Spiegel-Selfie hoch, auf dem sie in einem komplett schwarzen Look zu sehen ist. Ihre schlanke Figur ist auf dem Foto sehr gut zu erkennen, da sie eine Leggins, dünne und anliegende Fleecejacke und Boots trägt. Dazu schrieb sie: „Ich habe jetzt so viele Nachrichten bekommen, wo denn mein Bauch ist. Ich muss echt von Glück sprechen. Ich habe mein altes Gewicht schon wieder erreicht (ohne Diät).“

Laura Maria hat nach Geburt in kürzester Zeit wieder 15 Kilo abgenommen

Diese Nachricht überraschte die Fans. Denn die frisch gebackene Mutter hatte während ihrer Schwangerschaft verraten, dass sie ganze 15 Kilo zugenommen hatte. Mittlerweile postete die 27-jährige ein Foto von sich und Söhnchen Leano Romeo, wozu sie schrieb: „Du wirst geliebt als der Junge, der du bist, der Mann, der du werden wirst, und der Sohn, der du immer sein wirst“. Die Fans lieben das Bild und jemand kommentiert: „So süß. Genieß die Zeit, sie werden so schnell groß.“