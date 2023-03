„So schrecklich“: Jasmin Tawil meldet sich nach Gefängsnisaufenthalt zu Wort

In den letzten Jahren ging es im Leben von Jasmin Tawil chaotisch zu © IMAGO/foto-ritter.de

Jasmin Tawil ist wieder auf freiem Fuß. Fast zwei Wochen war die Schauspielerin eingesperrt und berichtet nun von den traumatischen Erlebnissen in Costa Rica.

San José – Das Drama um Jasmin Tawil (40) nimmt vorerst ein Ende – die Schauspielerin ist wieder in Freiheit. Vor wenigen Tagen sorgten dramatische Nachrichten aus dem Urlaubsort Montezuma in Costa Rica für Schlagzeilen über die GZSZ-Darstellerin. Die 40-Jährige wurde festgenommen und ihr Sohn Ocean ihr entrissen. Die Schauspielerin wurde in ihrer Wahlheimat Costa Rica wegen mehrerer Delikte zunächst in ein Gefängnis und anschließend in eine Psychiatrie gesteckt – dort verbrachte sie knapp zwei Wochen und berichtet nach ihrer Entlassung von traumatischen Erlebnissen.

RTL-Reporter Lukas Wolf besuchte Tawil nach ihrer ersten Nacht in Freiheit und wurde Zeuge des ersten Gesprächs mit Jasmins besorgten Vater Michael Weber (63). Per Video-Anruf gibt die 40-Jährige ihrem Vater ein Update und versichert ihm, dass sie gesund und munter sei. „Mir geht es hervorragend, um ehrlich zu sein“, zeigt sich Jasmin im Telefonat fast überschwänglich. Grund dafür: „Ich bin unfassbar glücklich, aus dieser Klinik raus zu sein. Es war einfach so schrecklich“, so die Ex-Frau von Sänger Adel Tawil (44).

Jasmin Tawil klärt auf: „Ich habe keine Psychose gehabt und bin nicht verwirrt gewesen“

Das TV-Gesicht habe mit allen in einem Saal schlafen müssen und musste von acht Uhr abends bis sechs Uhr morgens im Bett liegen. „Es war wie im Gefängnis, es war grausam“, offenbart die 40-Jährige und weiter: „Ich habe gedacht, ich komme da nie wieder raus“. Aber gleichzeitig gibt Jasmin Entwarnung und stellt klar: „All die Gerüchte, die über mich verbreitet wurden, sind nicht der Wahrheit entsprechend.“ Denn die Schauspielerin sei entgegen der Anschuldigungen in bester psychischer Gesundheit „Mein Blut wurde getestet – ich bin körperlich gesund. Psychisch wie auch körperlich“, so Tawil weiter und erklärt: „Ich habe keine Psychose gehabt und bin nicht verwirrt gewesen.“

Gegen Jasmin Tawil wurde wegen mehrerer Delikte ein Haftbefehl erlassen. Das teilte das deutsche Konsulat unter anderem dem Vater der Schauspielerin Michael Weber (63) mit. „Unter anderem soll sie auf die Familie ihres Freundes losgegangen sein und auf Service-Personal in einem Hotel“, so Weber in einem vorangegangenen Gespräch mit RTL. Nun scheint der 63-Jährige erleichtert über die positive Wendung im Drama um seine einzige Tochter und spricht der 40-Jährige im Telefonat Mut zu: „Bleib‘ stark, meine liebe Jasmin. Du weißt, du bist mein einziges Kind. Ich liebe dich“, so die liebevollen Worte von Weber im Telefonat.