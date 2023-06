So sieht der Bauch von Daniela Katzenberger vor der Periode aus

Daniela Katzenberger ist dafür bekannt, sich im Netz authentisch zu präsentieren. Jetzt zeigte die Kult-Blondine offen ihren Blähbauch © Instagram / danielakatzenberger & Instagram / danielakatzenberger

Daniela Katzenberger postete nun ein neues Foto von sich in ihrer Instagram Story – darauf ist sie mit Blähbauch zu sehen.

Daniela Katzenberger (36) ist für ihre ehrliche und unverblümte Art bekannt. Die Blondine steht mittlerweile seit circa 20 Jahren vor der Kamera und lässt ihre Fans ihr Leben begleiten. Anfang der 2000er Jahre nahm ihre Karriere Fahrt auf, und zwar in der Soap „Auf und davon – Mein Auslandtagebuch“. Seitdem ist die Frau mit dem schrillen Auftreten kaum noch aus der Fernsehlandschaft wegzudenken. Doch trotz allen Erfolges ist die 36-Jährige auf dem Boden geblieben.

Daniela Katzenberger scheut sich nicht, vermeintliche Tabu-Themen anzusprechen. Sie lässt ihre Fans gerne über Social Media an ihrem Alltag teilhaben. So postete die Influencerin nun in ihrer Instagram-Story ein Foto von sich mit Blähbauch. Dazu schrieb sie: „Einen Tag vor der Periode, immer! WTF“. Eine klare Botschaft dafür, dass es normal ist, wenn sich der Körper verändert. Und auch, dass Social Media etwas mehr Realität vertragen kann.

Sie hat wegen ihrer Periode ihre Saftkur abgebrochen

Die Katze erzählt außerdem von weiteren Details aus ihrem Leben. So machte sie in den drei Tagen vor ihrer Periode eine Saftkur. Mit dieser wollte sie „detoxen“. Doch sie bricht diese nun ab: „Ich habe jetzt beschlossen, wenn der Tag heute zu Ende ist, dass es das erstmal war.“ Der Grund dafür ist ihre anstehende Periode. Sie meint: „Jede Frau versteht das“. Denn sie hat jetzt viel mehr Lust auf ein „blutiges Steak mit drei Kilo Salz“. Verwendete Quellen: Instagram / danielakatzenberger