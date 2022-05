Schmetterlings-Tattoo, Autogrammkarten und Blumensamen: So sieht die limitierte Fanbox von Andrea Berg aus

Andrea Berg begeistert ihre Fans mit tollen Album-Extras © Guido Kirchner/dpa

Schmetterlings-Tattoos als perfektes Accessoire für ihre Geburtstagsparty: Schlagerstar Andrea Berg präsentiert limitierte Fanbox.

Aspach – 30 Jahre Andrea Berg - und das soll gebührend gefeiert werden. Was Schmetterlings-Tattoos und Blumensamen damit zu tun haben, verrät der Schlagerstar nun auf seinem Instagram-Account. Andrea Berg (56) feiert in diesem Jahr Jubiläum und hält einiges für ihre Fans bereit. Schon im April veröffentlichte die Sängerin anlässlich des Ehrenjahres ihre neue Single „Ich würd’s wieder tun“ und legt mit dem gleichnamigen Album schon bald nach.

Auch wenn ihre Fans wohl schon mehr als zufrieden mit einem neuen Album ihres Schlagerstars wären, legt die Sängerin noch einen drauf. Andrea Berg-Fans haben schon zum zweiten Mal die Chance auf eine exklusive Fanbox, solange der Vorrat reicht. Dies präsentierte die 56-Jährige nun stolz auf ihrem Instagram-Account.

Andrea Berg will ihr Jubiläum mit ihren Fans zuhause feiern

Bei der Gestaltung der Boxen zeigten sich Andrea Berg und ihr Team ganz besonders kreativ. Bereits bei der Vorgängerbox traf Andrea Berg den richtigen Nerv bei ihren Fans. Zusammen mit dem „Ich würd’s wieder tun“-Album gab es einen exklusiven Andrea Berg-Walkman und das Album auf Kassette dazu. „Voll Retro und meine Zeit als Kind mit Walkman und Kassette“, schreibt eine Userin begeistert unter den Instagram-Beitrag.

Nun legt die Sängerin noch mal nach: In der neuen limitierten Fanbox gibt es zum Album ein Booklet mit den Lyrics der 19 Songs zum Mitsingen und ein weiteres Booklet mit den schönsten Momenten aus 30 Jahren Andrea Berg. Bislang nichts Besonderes? Es ist noch nicht alles. Passend zum Albumcover erhalten Fans ein Tütchen Blumensamen „Schmetterlingswiese“, Autogrammkarten sowie Aufklebe-Tattoos mit Schmetterlingsmotiv. Das perfekte Accessoire für die anstehenden Jubiläums-Liveshows.

Anlässlich der Albumveröffentlichung feiert Andrea Berg eine Geburtstagsparty bei sich zu Hause in Aspach. „30 Jahre Andrea Berg“ wird die eigens für den Anlass konzipierte Open-Air-Show heißen, zu der Schlager-Kollege Giovanni Zarrella (44) am 29. und 30. Juli einladen wird. Neben ihm werden auch weitere Stars aus der Welt der Schlager mit der Ikone Geburtstag feiern. Welche Musik-Kollegen noch dabei sein werden, ist noch offen. Gemäß der offiziellen Webseite der Schlagersängerin sind auch Überraschungsgäste zu erwarten. Am 6. August wird die Party als große Eurovisions-Sendung im ZDF ausgestrahlt.