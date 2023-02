So sieht Dieter Bohlens Ex Nadja Abd el Farrag ohne Perücke aus

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Jahrelang ist Nadja Abd el Farrag nur mit Perücke in die Öffentlichkeit gegangen. In den letzten Jahren dann der „Befreiungsschlag“, wie sie es selbst nennt. Nun zeigt sich die Ex von DSDS-Chef Dieter Bohlen immer häufiger ohne Haarteil.

Hamburg – Nadja Abd el Farrag (57) wurde als Freundin von DSDS-Chef Dieter Bohlen (69) bekannt. Sie war seine Backgroundsängerin und sie verliebten sich. Bis 2001 waren die beiden ein Paar. Karrieretechnisch hat Naddel seitdem einiges ausprobiert und auch optisch hat sich die 57-Jährige ganz schön verändert. Denn immer häufiger ist sie auch ohne Perücke zu sehen.

So sieht Dieter Bohlens Ex Nadja Abd el Farrag ohne Perücke aus

Nadja Abd el Farrag hat schon gefühlt alles im Showbusiness gemacht, was man machen kann. Sie war im Playboy, beim Dschungelcamp, hat Kochbücher geschrieben, ließ sich im „Big Brother“-Container mit anderen Promis einsperren und landete 2016 und 2018 trat bei „Raus aus den Schulden“. Doch nicht nur in ihrer Vita hat sich seit der Trennung von Dieter Bohlen einiges getan, auch rein äußerlich hat sich Naddel verändert.

Denn Nadja Abd el Farrag trug bei öffentlichen Auftritten stets eine Perücke, um ihr krauses Haar zu verdecken. Vor acht Jahren zeigte sie sich das erste Mal ohne Haarteil und seitdem ist sie immer öfter „oben ohne“ unterwegs. Einen „Befreiungsschlag“ nannte sie das in etlichen Interviews.

Dieter Bohlen – Die fiesesten Sprüche des DSDS-Chefs Dieter Bohlen ist ein absoluter Fanliebling – wohl auch wegen seiner fiesen Sprüche. Der ehemalige DSDS-Chef ist nämlich nicht auf den Mund gefallen, hat immer einen Spruch auf Lager und polarisiert mit seinen oft fiesen Kommentaren – meist gegen unschuldige DSDS-Kandidaten. Hier sind die fiesesten Sprüche von DSDS-Chef Dieter Bohlen.

Nadja Abd el Farrag zeigt sich ohne Perrücke: Fans feiern ihren natürlichen Look

Auch ihre Fans finden, dass sie ihre Perücke ruhig öfters im Schrank lassen kann. Wann immer sich Nadja beispielsweise auf Instagram mit ihren natürlichen Haaren zeigt, hagelt es Komplimente von ihren Fans. „Alles richtig gemacht - wirkt viel jünger und natürlicher“, schreibt beispielsweise ein Follower nach ihrem Friseurbesuch. „Bin begeistert, toll“ oder „Viel besser, als davor? Natur pur, macht mehr aus dir!“ oder „Wunderschön“ lautet andere Kommentare.

Von „schön“ bis „Entstellt“: Deutsche Promis vor und nach ihren Schönheitsoperationen Fotostrecke ansehen

Übrigens: RTL zieht nun die ersten Konsequenzen aus dem öffentlichen Streit zwischen Dieter Bohlen und Katja Krasavice. Die neuen DSDS-Folgen sind bei RTL+ in der Mediathek nicht mehr vorab abrufbar. Verwendete Quellen: Instagram/nadjaabdelfarrag_official