So sieht Julia Roberts „Pretty Woman“-Freundin Kit De Luca heute aus

Von: Jonas Erbas

Mit „Pretty Woman“ schrieb Julia Roberts 1990 US-Filmgeschichte. An ihrer Seite damals: Schauspielkollegin Laura San Giacomo, die in der Liebeskomödie das leichte Mädchen Kit De Luca verkörperte. In den über 30 Jahren seit Erscheinen des Streifens hat sich die 60-Jährige ganz schön verändert.

Los Angeles – Im Hollywood-Hit „Pretty Woman“ verzauberten Julia Roberts (55) und Richard Gere (73) als ungleiches Paar 1990 die Herzen der Kinobesucher. Die komödiantische Liebesgeschichte zwischen einem wohlhabenden Geschäftsmann und einer vorlauten Prostituierten heimste etliche Preise ein und gilt inzwischen als Filmklassiker. Einer ihrer Co-Stars, Laura San Giacomo (60), welche in dem Streifen das leichte Mädchen Kit De Luca verkörperte, hat sich in der Zwischenzeit deutlich verändert.

Co-Star von Julia Roberts in „Pretty Woman“ – Laura San Giacomo noch immer als Schauspielerin aktiv

Für Julia Roberts erwies sich „Pretty Woman“ als einer der Meilensteine ihrer Kinokarriere. In der Rolle der Prostituierten Vivian Ward eroberte die Hollywood-Schönheit nicht nur das Herz des Finanzinvestors Edward Lewis (Richard Gere), sondern begeisterte mit der untypischen Aschenputtel-Geschichte auch ein Millionenpublikum. Ihre Schauspielkollegin Laura San Giacomo ist dahingegen fast ein wenig in Vergessenheit geraten.

Als Kit De Luca eroberte Laura San Giacomo (r.) an der Seite von Julia Roberts in „Pretty Woman“ die Filmwelt. In der Liebeskomödie von 1990 verkörperte heute 60-Jährige ein leichtes Mädchen, das Roberts‘ Filmrolle Vivian Ward Tipps für die Arbeit im Gewerbe gibt (Fotomontage) © United Archives/EntertainmentPictures/ZUMA Wire/Imago

Die 60-Jährige spielte in „Pretty Woman“ das aufmüpfige Callgirl Kit De Luca, welches ihre Filmfreundin in das Gewerbe einführte und etwa den Umgang mit Freiern lehrte. Auch danach war die aus dem US-Staat New Jersey stammende Darstellerin noch im Filmbusiness tätig, musste sich – im Gegensatz zu Julia Roberts – allerdings vorwiegend mit Rollen in kleineren Produktionen begnügen, etwa der Horror-Mini-Serie „Stephen Kings The Stand – Das letzte Gefecht“ (1994) oder dem Thriller „Suicide Kings“ (1997).

Kult-Hit „Pretty Woman“ spülte Millionen in die Kinokassen: Bei den Kritikern war „Pretty Woman“ 1990 noch umstritten, das Kinopublikum konnte der Film allerdings voll und ganz in seinen Bann ziehen. Bei einem Budget von 14 Millionen US-Dollar spielte er weltweit 463 Millionen US-Dollar ein. In Deutschland war die Liebeskomödie mit Julia Roberts der meistgesehene Kinofilm 1990.

Über 30 Jahre nach „Pretty Woman“ mit Julia Roberts – Laura San Giacomo hat sich verändert

Wer Laura San Giacomo allerdings lediglich aus „Pretty Woman“ kennt, wird die 60-Jährige heutzutage wohl eher nicht auf Anhieb wiedererkennen – immerhin ist der Film vor mehr als 30 Jahren erschienen. Ihr braunes Haar trägt die Schauspielerin allerdings immer noch gerne lang und auch sonst begeistert die Kit-De-Luca-Darstellerin noch immer mit ihrer atemberaubenden Schönheit, wie sie erst jüngst bei einer Filmpremiere im kalifornischen Burbank bewies.

Auch im deutschen Fernsehen ist Laura San Giacomo regelmäßig zu sehen: In der Krimi-Serie „Navy CIS“ tritt sie seit 2016 immer wieder als Psychiaterin Dr. Grace Confalone auf. In den USA sorgen Schauspielerinnen allerdings nicht nur Hollywood, sondern auch im erbitterten Wahlkampf für viel Aufregung. Dort kam es jüngst zu einer Überraschung: Eine Umfrage sieht Meghan Markle (41) als Trump-Gegenkandidatin 2024 weit vorne. Verwendete Quellen: imdb.com, filmstarts.de