„So stolz auf dich“: Sarah Engels feiert ersten Geburtstag ihrer Tochter Solea

„Das letzte Jahr verging für mich viel zu schnell“

Auf Instagram teilt Sarah Engels ein Video voller Eindrücke ihrer kleinen Tochter.

Vor einem Jahr hat Sarah Engels Tochter Solea zum ersten Mal das Licht der Welt erblickt. Jetzt postet die Sängerin eine herzerwärmende Liebeserklärung an ihre Kleine auf Instagram.

Köln - Ein Jahr ist es bereits her als am 02.12.2021 Solea Liana, die erste gemeinsame Tochter von Sarah (30) und Julian Engels (29), geboren wurde. Auf Instagram postet die ehemalige „DSDS“-Kandidatin jetzt einen Rückblick von dem ersten Jahr und all den besonderen Momenten, die sie und ihre Familie zusammen mit ihrer Tochter erlebt haben. Unter den Post schreibt sie: „Um genau 08:38 Uhr hielt ich dich zum ersten Mal in meinem Arm und wusste, ich werde dich nie mehr loslassen. Ich wusste, ich werde dich mit jeder Zelle meines Körpers beschützen und lieben und das, solange ich lebe. Das letzte Jahr verging für mich viel zu schnell, denn du bist so schnell groß, und das Leben zu kurz.“

Sarah lässt ihr Töchterchen wissen: „Mein Mauselinchen, ich bin so stolz auf dich. Du bist wunderschön, voller Energie und umgeben von Menschen, die dich lieben. Dein Bruder, dein Papa und ich haben uns so sehr auf dich gefreut und heute würde ein Leben ohne dich niemals infrage kommen.“ Wie liebevoll die Kleine in der Patchwork-Familie aufgenommen wurde, lässt sich in dem Video gut erkennen. Es zeigt sowohl ihre ersten Momente nach der Geburt mit Mama und Papa, ganz viele Küsschen und Umarmungen und auch die besonderen Momente, die sie mit ihrem großen Halb-Bruder Alessio (7) teilte, zum Beispiel wie die beiden Kopf an Kopf den Sonnenuntergang anschauen.

Sarah Engels macht Tochter Solea eine Liebeserklärung zum ersten Geburtstag

Die Botschaft der Musikerin an ihre Tochter erwärmt auch das Herz vieler ihrer Fans. Über 120.000 Menschen haben den Post bereits geliked. „Der erste Geburtstag ist einer der emotionalsten Tage als Mama“, schreibt eine Userin. „Herzlichen Glückwunsch, du kleiner Sonnenschein! Du kannst dich glücklich schätzen solch starke und liebevolle Eltern zu haben, sie werden dich definitiv durch dick und dünn begleiten. Was für ein wunderschönes Kind“, gratuliert ein anderer Fan.