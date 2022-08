„So stolz“: Johannes Haller nach radikaler Gewichtsabnahme kaum wiederzuerkennen

Ex-Bachelor und Model Johannes Haller nimmt an einer 70-Tage-Challenge mit seiner Frau Jessica Haller teil, um abzunehmen. © Instagram/johannes_haller

Johannes Haller und seine Frau Jessica nehmen nach der Geburt ihrer Tochter zusammen ab. Der frisch gebackene Vater hat nun ein Vorher-Nachher Foto gepostet.

Ex-Bachelor und Model Johannes Haller (34) hatte während der Schwangerschaft seiner Frau Jessica Haller (32) ein paar Kilos zugenommen. Nun ist die Tochter der frisch gebackenen Eltern auf der Welt und die beiden versuchen, gemeinsam abzunehmen. Daher nehmen sie jetzt an der 70-Tage-Challenge teil. Jessica Haller hatte bereits vor einiger Zeit ihre Follower an ihrem Erfolg teilnehmen lassen und zeigt jetzt auch Ehemann Johannes Gewichtsabnahme.

Auf Instagram postete der 34-Jährige ein Vorher-Nachher-Foto von sich in Shorts und ohne T-Shirt. Die Veränderung ist groß, denn das Model sieht auf dem Nachher-Foto wesentlich definierter und muskulöser aus. Unter das Bild schreibt Johannes Haller: „Trust the process. Es ist eine große Überwindung mich so zu zeigen, aber ich bin wirklich so stolz auf den Fortschritt. Wie wir uns ernähren und unserer ‚neue‘ Lebensweise findet ihr auf unserem YouTube Channel ‚Die Hallers‘“

Die Fans sind begeistert

Unter dem Foto kommentiert seine Frau stolz: „Bin so stolz auf dich! Du warst mit mir schwanger und nun ziehen wir es zusammen durch“. Und auch die Fans des Ex-Bachelors sind begeistert von der Transformation. So schreibt jemand unter das Foto: „Wow, starke Leistung!! Weiter so“ und ein anderer Fan kommentiert: „Du kannst unglaublich stolz auf dich sein“. Es liegen noch fast 40 Tage Challenge vor den Hallers und die Fans sind gespannt auf weitere Veränderungen.