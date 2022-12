So süß sah „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Lisha als Kind aus

Lisha ist auf Kindheitsfotos kaum wiederzuerkennen. © Instagram/Lisha & Lou

Fotos vom Sport, aus dem Urlaub und von der Hochzeit: Als Influencer teilen Lisha und Lou auf Instagram vieles aus ihrem Leben. Auch Bilder aus frühen Tagen sind manchmal dabei.

Die aus Berlin stammende Influencerin Lisha Savage (36) betreibt mit ihrem Ehemann Lou seit 2014 einen YouTube-Kanal. Dort lädt das Paar Beiträge zu Beauty- und Lifestyle-Themen hoch. Und das sogar ziemlich erfolgreich: Der Kanal „Lisha&Lou“ hat 405.000 Abonnenten. Viele Trash-TV-Fans kennen die beiden allerdings durch ihre Teilnahme beim „Sommerhaus der Stars“. Dort zog das Paar leider ohne den großen Gewinn des Preisgeldes aus.

Trotzdem hat die Teilnahme an dem Promipaar-Format Lisha und Lou zu einer größeren Bekanntheit verholfen. So können sie jetzt auf ihrem Instagram-Profil 537.000 Follower zählen. Und mit diesen teilen sie viele Einblicke in ihr Privatleben. Bei den Story-Highlights des Accounts finden sich unter „About Lisha“ süße Babyfotos von ihr und Lou. Während Baby Lou bäuchlings auf dem Teppich liegend zu sehen ist, sitzt Lisha mit Schnuller im Mund am Lenkrad eines Kinderautos – einfach putzig!

Lisha und Lou sind schon fast 12 Jahre ein Paar

Lisha und Lou sind nun schon fast zwölf Jahre lang zusammen und stolz auf ihre stabile Beziehung. So schrieb Lisha im Dezember zu einem Instagram-Post: „Ich bin so stolz auf unsere Beziehung. Eine Partnerschaft ohne dunkle Schatten, Hinterlist und Trennungen. Nichts als Liebe, Loyalität und Zusammenhalt. Ich liebe dich und bin stolz darauf so einen Mann zu haben“. Alle Fans, die gern mehr von Lisha und Lou sehen wollen, können seit August in der Sendung „Goodbye Deutschland“ den Beginn eines neuen Lebensabschnitts für die beiden mitverfolgen.