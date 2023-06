So viel Geld gibt DSDS-Star Annemarie Eilfeld im Monat für Klamotten aus

Große Shopping-Tour

Sängerin Annemarie Eilfeld (33) shoppt gerne neue Kleidung – nun verrät die ehemalige DSDS-Teilnehmerin, wie viel sie tatsächlich im Monat für Klamotten ausgibt. Die 33-Jährige nahm neben DSDS auch an der VOX-Sendung „Shopping Queen“ teil. Doch in der Fashion-Show landete sie auf dem letzten Platz. Jetzt bekommt die Sängerin eine weitere Chance, ihrem Modegeschmack zu beweisen.

Nächste Woche werden fünf Männer auf dem Weg zum „Shopping King“ gegeneinander antreten und am Ende von ihren Mitstreitern und Moderator Guido Maria Kretschmer (58) bewertet werden. Einer der Teilnehmer ist Dominik Ledea (30), der beste Freund von Annemarie Eilfeld. Sie wird ihn bei seiner Shopping-Tour in Berlin begleiten und helfen ein Outfit für das Motto „Farbenspiel! Drehe das Glücksrad und finde die Farbe für dein Outfit“ zu finden. Doch in einem BILD-Interview verrät die 33-jährige: „Ich kann mir nicht erklären, warum Dominik ausgerechnet mich ausgewählt. Anscheinend habe ich ja gar keine Ahnung, wie es geht. Immerhin schaffe ich es aber immer, ans Budget zu denken.“

+ Shopping Queen: Kandidat Dodo mit Shopping-Begleitung Annemarie Eilfeld © RTL/Constantin Ent.

Annemarie Eilfeld: DSDS-Star kauft für 500 Euro im Monat Kleidung ein

Die Kandidaten dürfen für ihr gesamtes Outfit in den vier Stunden insgesamt 500 Euro ausgeben. Mit dieser Menge an Geld kennt sich die 33-Jährige aus: „Im Monat gebe ich bis zu 500 Euro für Klamotten aus.“ Doch das kommt ihr nicht viel vor: „Ich überlege aber immer doppelt und dreifach, ob man das jetzt holen muss. Ich bin keine, die einfach kauft.“ Sie hat auch schon genaue Vorstellungen, was ihren besten Freund angeht: „Für Dominik hatte ich mir beim Dreh gewünscht, dass er eine aktuelle Trendfarbe bekommt, weil es da einfach mehr Möglichkeiten gibt. Ihm steht eigentlich alles, außer Gelb. Das sehe ich bei ihm irgendwie nicht.“