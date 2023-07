So viel Geld verdient Cora Schumacher mit OnlyFans

Teilen

Cora Schumacher bietet seit Kurzem über die Plattform OnlyFans freizügige Bilder und Videos von sich an. Über Nacht hat sie damit so viel verdient, wie andere in mehreren Monaten.

Deutschland – Cora Schumachers (46) neue Nebentätigkeit ist offenbar äußerst lukrativ. Sie zeigt sich mit freizügigen Aufnahmen auf der Plattform OnlyFans – und verdient sich damit innerhalb kürzester Zeit eine goldene Nase.

„Why not?“: Cora Schumacher spricht über Start bei Only Fans

„Wenn du was sehen willst, musst du was zahlen. Ist jetzt nichts Neues“, erklärt die Ex-Frau von Rennfahrer Ralf Schumacher (48) dem Sender RTL in einem Interview. Über OnlyFans bieten auch andere Stars und Sternchen intime Clips und Fotos an, Fans greifen dafür teils tief in die Tasche.

Von „schön“ bis „Entstellt“: Deutsche Promis vor und nach ihren Schönheitsoperationen Fotostrecke ansehen

Schon 2015 hat sich Schumacher für den „Playboy“ ausgezogen. Sie habe die Plattform aber „nie auf dem Bildschirm“ gehabt. Die Idee, eigene Inhalte zu produzieren und über OnlyFans zu verkaufen, stamme von einem guten Bekannten. Jener habe in seinem Umfeld mehrere Menschen, die OnlyFans nutzen. Er habe die 46-Jährige gefragt, warum sie es nicht tue. „Und da habe ich mir dann auch gedacht, why not?“, erklärt Schumacher.

10.000 Euro in 24 Stunden: Cora Schumacher mit OnlyFans schon jetzt sehr erfolgreich

Eine überwundene Erkrankung gab dann den letzten Anstoß. Aufgrund einer stressbedingten Hormonstörung war Schumacher verfrüht in die Wechseljahre gekommen und hatte einen Bauch bekommen. Sie habe sich „so unwohl in meiner Haut gefühlt“. Nachdem sie mit einer Ärztin das Problem überwunden hatte, habe sie ein neues Körpergefühl entwickelt.

Seit kurzem macht Cora Schumacher OnlyFans – und verdient damit ziemlich viel Geld. © IMAGO/Pakusch

Mit dem offenbar wieder gestiegenen Selbstvertrauen steigen auch die Einnahmen. „Es sind jetzt in etwas über 24 Stunden tatsächlich nahezu 10.000 Euro gewesen“, verrät sie RTL. Rund 30 Euro monatlich kostet ein Abo bei Schumacher.

Wie Coras Ex-Mann Ralf Schumacher kürzlich verriet, war er beim Schönheits-Doc. Verwendete Quellen: RTL