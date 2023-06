„So viel geweint“: „Sommerhaus der Stars“-Kandidatin packt nach Dreharbeiten aus

Von: Melanie Habeck

In den vergangenen Staffeln hat es im „Sommerhaus der Stars“ immer ordentlich gekracht: Ob Zoff unter den Kandidaten oder Beziehungskrisen bei den Paaren – es herrschte pures Gefühlschaos. Die diesjährige Teilnehmerin Pia Tillmann verrät nun nach Abschluss der Dreharbeiten: Auch in den neuen Folgen geht es wieder heiß her!

Bocholt – Im „Sommerhaus der Stars“ wird auch in diesem Jahr wieder um den Titel „Promipaar des Jahres“ gekämpft. Die letzten Staffeln des Formats haben bewiesen, dass die Kandidaten in dem Wettbewerb nicht gerade auf Kuschelkurs gehen. Trotzdem haben sich auch 2023 wieder acht Paare dafür entschieden, sich den Challenges der Show zu stellen. Eine von ihnen ist die ehemalige „Köln 50667“-Darstellerin Pia Tillmann (35), die während des Reality-Abenteuers offenbar mächtig gelitten hat.

„Bin die mit dem Taschentuch“: Für Pia Tillmann war das „Sommerhaus der Stars“ hochemotional

Seit einigen Tagen sind die Dreharbeiten für die diesjährige „Sommerhaus der Stars“-Staffel beendet. Auch das „Köln 50667“-Paar Pia Tillmann und Zico Banach (32) ist wieder in der Realität angekommen. Pia darf in ihrer Instagram-Story zwar noch nicht so viel über die Geschehnisse verraten, aber die Zeit im TV-Ferienhaus hat sie offenbar stark geprägt: „Ich kann euch nur eins sagen: Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so viel geweint habe in meinem Leben. Und nicht nur, weil ich traurig war, sondern auch aus anderen Emotionen. Also, es war krass! Wenn ihr es in der Ausstrahlung seht: Ich bin die mit dem Taschentuch“, deutet sie dramatische Szenen an.

Das „Sommerhaus der Stars“ ist die erste Realityshow für Pia Tillmann. Ihr Freund Zico Banach hatte dank seiner Zeit bei „Die Bachelorette“ schon etwas mehr Erfahrung und versuchte seine Liebste im Vorfeld auf die bevorstehende Achterbahn der Gefühle vorzubereiten – leider ohne Erfolg. „Du kannst dich auf die Menschen nicht vorbereiten, selbst wenn du mal Formate gesehen hast, in denen die stattgefunden haben. Es ist was anderes, mit diesen Menschen unter einem Dach zu leben und mit denen 24/7 konfrontiert zu sein“, schildert die 35-Jährige ihre Eindrücke.

Diese acht Promi-Paare sind beim Sommerhaus 2023 dabei Neben Pia Tillmann und Partner Zico Banach und Schlagerstar Tim Toupet und Freundin Carina sind diese weiteren sechs Promi-Paare beim Sommerhaus 2023 auf RTL zu sehen: Unternehmerin Claudia Obert (61) und ihr Partner Max Suhr (24) sowie das Reality-Pärchen Aleksandar „Aleks“ Petrovic (32) und Vanessa Nwattu (23). Letztere waren 2022 bei „Temptation Island V.I.P.“ dabei. Aleks nahm mit seiner damaligen Freundin Christina Dimitriou an der Show teil, doch Verführerin Vanessa hat Aleks den Kopf verdreht. Resultat: Sie gingen als neues Paar gemeinsam aus der Show. Auch mit dabei: Dschungelkönig-Ex-Frau Justine Dippl und Arben Zekic, Ex-„GZSZ“-Schauspieler und Dschungelcamp-Star Eric Stehfest (33) und seine Frau Edith (28), Reality-Darsteller Maurice Dziwak (23) und Ricarda „Ricky“ Raatz (29) sowie „Promi Big Brother“-Kandidatin Walentina Doronina (23) und Can Kaplan.

Wird die neue „Sommerhaus der Stars“-Staffel genauso spannend wie in den letzten Jahren?

Tatsächlich sind die „Sommerhaus der Stars“-Kontrahenten in den letzten Staffeln heftig aneinandergeraten. Von Spuckattacken über Mobbingvorwürfe bis zu Beziehungsstress wurde dem Zuschauer allerhand geboten. Laut Pia Tillmann gehe es 2023 genauso turbulent weiter: „Ihr werdet euch auf jeden Fall auf eine spannende und unterhaltsame Staffel freuen können. Mit einigen Dingen, die eskaliert sind“, verspricht der Reality-TV-Neuling.

Pia Tillmann ist 2023 gemeinsam mit ihrem Freund Zico Banach beim „Sommerhaus der Stars“ dabei. Auf Instagram berichtet sie, wie hart die Dreharbeiten für sie waren © Instagram/piatillmann & RTL

Ein bisschen müssen sich die Trash-Fans jedoch noch gedulden, bis sie das diesjährige Drama am Bildschirm mitverfolgen können. Ein konkretes Startdatum für die achte „Sommerhaus der Stars“-Staffel steht bisher noch nicht fest, doch das beliebte Format soll wie gewohnt im Spätsommer auf RTL zu sehen sein. Verwendete Quellen: instagram.com/piatillmann