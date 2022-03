„So viel Herzblut und Leidenschaft“: Anna-Carina Woitschack freut sich über erste Airplay-Nummer-eins ihrer Karriere

Chart-Erfolg mit „Mach das nochmal mit mir“: Anna-Carina Woitschack freut sich über die erste Airplay-Nummer-eins ihrer Karriere. Die Schlagersängerin dankte ihrem Team für die Unterstützung. © Screenshot YouTube/Schlager für Alle

Erster Platz der Airplay-Charts! Anna-Carina Woitschack feiert den Chart-Erfolg ihres „Mach das nochmal mit mir“-Songs. Die Sängerin bedankte sich bei ihrem Team und Produzenten.

Baden-Württemberg - Anna-Carina Woitschack (29) feiert den riesigen Erfolg ihrer „Mach das nochmal mit mir“-Single! Die Schlagersängerin schaffte es mit ihrem Song, der am 21. Januar dieses Jahres erschien und auf ihrem „Träumer“-Album zu hören ist, auf den ersten Platz der offiziellen deutschen Airplay-Charts. Das Lied sorgt für positive Stimmung und ist mit seinem eingängigen Refrain ein echter Ohrwurm.

Über ihre Social-Media-Plattform auf Instagram ließ die Ehefrau von Stefan Mross (46) ihre Follower jetzt an ihrer Freude darüber teilhaben. Neben einem Foto von sich schrieb die Schlagersängerin: „Liebe Freunde, mein Song ‚Mach das nochmal mit mir‘ hat in dieser Woche Platz eins der AIRPLAY-Charts (Pop-Konservativ) erreicht“. Stolz fügte sie hinzu, dass es sich bei der Single um die erste Airplay-Nummer-eins ihrer musikalischen Karriere handeln würde. „Damit ist es die erste Airplay Nummer 1 meiner musikalischen Laufbahn…“, verriet sie.

Anna-Carina Woitschack feiert erste Airplay-Nummer-eins

Anna-Carina Woitschack bedankte sich anschließend mit dem Hashtag #einfachnurdanke bei ihrem gesamten Team und ihrem Produzenten für deren tatkräftige Unterstützung. Dabei betonte sie, dass all diejenigen sie in ihrer Karriere mit ganz viel „Herzblut und Leidenschaft“ begleiten würden. Der Schlagerstar verkündete: „#einfachnurdanke an mein GESAMTES Team, die mit so viel Herzblut und Leidenschaft meinen Weg mitgehen!“ In dem Beitrag verlinkte sie zudem das Konto ihres Produzenten und fügte die passenden Hashtags #airplay, #charts, #radio und #schlagercharts, hinzu.