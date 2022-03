„So viel Schaden angerichtet“: Natascha Ochsenknecht stellt Bedingungen für Frieden mit Yeliz Koc

Natascha Ochsenknecht stellt Yeliz Koc Bedingungen für eine Versöhnung © dpa | Henning Kaiser & Instagram / yelizkoc

Natascha Ochsenknecht ist bereit für eine Versöhnung mit Yeliz Koc – doch ganz einfach will sie es der Influencerin nicht machen.

Der Rosenkrieg zwischen Yeliz Koc (28) und der Familie Ochsenknecht war vor einigen Monaten Gesprächsthema Nummer eins in der Klatschpresse. Die Influencerin griff nicht nur ihren Ex-Freund Jimi Blue (30) scharf an, sondern auch seine Mutter Natascha Ochsenknecht (57). „Dann mischt sich Mutti wieder ein für Aufmerksamkeit und Reichweite“, schoss sie unter anderem gegen die dreifache Mutter. Und: „Es wird von Respekt gesprochen von einer Frau, die jeden Tag negativ öffentlich gegen ihren Ex-Mann schießt.“ Damit gemeint war Schauspieler Uwe Ochsenknecht (66).



Seit Yeliz ihre kleine Tochter Snow Elanie zur Welt gebracht hat, scheinen sich die Wogen allerdings ein wenig geglättet zu haben. So bezeichnete die Ex-„Bachelor“-Kandidatin Jimi sogar als „guten Papa“ für ihr gemeinsames Kind. Das hat auch Natascha Ochsenknecht zum Nachdenken gebracht. In der neuen Folge der Sky-Serie „Diese Ochsenknechts“ zeigte sich das ehemalige Model nicht abgeneigt, Frieden mit Yeliz zu schließen. „Allein wegen meines Sohnes würde ich das tun, sonst nicht. Und wegen des Enkelkindes natürlich“, stellte Natascha klar.

Natascha Ochsenknecht fordert Taten von Yeliz Koc

Allerdings hat die Autorin nicht vergessen, welch heftige Worte Yeliz ihrer Familie an den Kopf geworfen hatte. Aus diesem Grund hat Natascha Bedingungen für eine mögliche Waffenruhe mit dem Reality-Star. „Wer so viel Schaden angerichtet hat, da reicht nicht eine Entschuldigung. Da zählen dann die Taten“, erklärte sie. Inwiefern Yeliz auf ihre Forderung reagiert, wird sich zeigen.



Wie ebenfalls in der Folge bekannt wurde, hatte Jimi Blue zwischenzeitlich sogar vor, seine Ex anzuzeigen. „Wäre sie nicht schwanger und es wäre einfach nur eine Beziehung ohne Kind im Spiel, hätte sie auf jeden Fall schon einige Anwaltsbriefe von mir bekommen“, enthüllte der Schauspieler in der Reality-Show. Am meisten habe ihn geärgert, dass nicht nur er selbst Hassnachrichten bekommen habe, sondern seine gesamte Familie. Im Netz hatte Yeliz behauptet, dass Jimi zwar „eigentlich kein schlechter Mensch“ sei, aber in den Fängen seiner „manipulativen Familie“ stecke.