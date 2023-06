„So viel wert“: Peter Klein lebt sich nach Trennung von Iris endlich aus

Nach turbulenten Wochen scheint Peter Klein endlich zur Ruhe zu kommen. Am Strand von Mallorca sinniert der Reality-Star über sein Leben und teilt seine Eindrücke auf Instagram.

Mallorca – Peter Klein (56) ist zurück auf Mallorca. Auf Instagram teilt der Reality-Star und Noch-Ehemann von Katzenberger-Mama Iris Klein (56) Eindrücke von der Playa de Palma. Dabei sinniert Klein über sein aktuelles Leben und stellt fest, „was einem gefehlt hat, wenn man es nicht ausleben durfte“.

Peter Klein: „Einfach frei entscheiden zu können was man tut“

In seinem Instagram-Post zeigt sich Klein in Selfie-Pose am Strand von Palma und lächelt mit Sonnenbrille in die Kamera. Dazu schreibt er: „Sich ohne Einschränkung zu bewegen und einfach frei entscheiden zu können, was man tut… oftmals unterschätzt und so viel wert“. Auf wen oder was er sich dabei bezieht, geht aus dem Kommentar nicht hervor. Weiter schreibt Klein: „Manchmal merkt man erst, was einem gefehlt hat, wenn man es nicht ausleben durfte.“ Es macht ganz den Eindruck, als wenn der Reality-Star, nach Monaten des öffentlich ausgetragenen Rosenkriegs, mit seiner Noch-Ehefrau Iris Klein endlich abgeschlossen hätte.

Das sehen offenbar auch die Fans so. Unter dem Post finden sich zahlreiche Kommentare, die Peter Klein für sein neues Leben alles Gute wünschen. „Genieße die Freizeit und dein neues Leben. Ich bewundere dich, wie ruhig du die vergangenen Monate überstanden hast“, schreibt eine Followerin. Andere finden, dass man Klein seinen Wandel richtig ansehen könne. „Du strahlst vor Lebensfreude, Peter. So soll es sein.“

Aber auch negative Stimmen finden sich unter den Kommentaren wieder. „Das hättest Du auch IN Deiner Ehe haben können“, kommentiert beispielsweise ein Nutzer. Ein anderer findet, dass so „nur Menschen, die einfach von sich ablenken wollen“ reden würden. Auch Klein selber meldet sich in der Kommentarspalte noch einmal zu Wort und stellt klar: „Mein Lebensinhalt ist nicht meine gescheiterte Ehe oder die Familie, welche dazugehört, sondern letztendlich nur mein eigenes Leben.“

Iris Klein – mehr als nur „die Mutter von …“ Iris Klein ist es leid, immer nur als „die Mutter von …“ abgestempelt zu werden. Schließlich blickt die Mutter von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser selbst auf eine bewegte Karriere im Reality-TV zurück. Das sind die wichtigsten Stationen ihres Show-Lebens: „Big Brother“ (2010), „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (2013), „Promi Shopping Queen“ (2013), „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ (2020), „Die Festspiele der Reality-Stars – Wer ist die hellste Kerze?“ (2021), „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ (2022).

Trennung von Iris Klein nach Gerüchten um eine Affäre

Iris und Peter Klein hatten sich nach knapp 20 Jahren Ehe im Januar getrennt, nachdem Iris Klein ihrem Ehemann öffentlich auf Instagram eine Affäre mit der 41-jährigen Schauspielerin Yvonne Woelke unterstellt hatte. Beide waren als Dschungelcamp-Begleiter in Australien und seien sich dort näher gekommen. Peter Klein, der unter anderem im „Sommerhaus der Stars“ (2020) zu sehen war, dementiert eine Beziehung zu der Schauspielerin bis heute. Nachdem Iris Klein vergangenes Wochenende ein Interview gegeben hatte, rechneten Yvonne Woelke und Peter Klein eiskalt mit der Katzenberger-Mama ab. Verwendete Quellen: Instagram.com