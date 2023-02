So wurde Raquel Welch über Nacht zum Sexsymbol

Große Trauer um Hollywood-Star Raquel Welch. Die Schauspielerin ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Ihre Rolle als Höhlenmädchen Loana machte sie über Nacht zum Star.

Manchmal ist weniger mehr. So auch im Falle von Raquel Welch. Die US-amerikanische Schauspielerin bleibt ihren Fans vor allem als Schönheit in kurzen Outfits in Erinnerung. Wie ihr Manager gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, ist die Hollywood-Ikone nun im Alter von 82 Jahren am letzten Mittwoch gestorben. Welch wurde als älteste von drei Töchtern in Kalifornien geboren. Die Tochter eines Ingenieurs wollte bereits nach Abschluss der Schule Schauspielerin werden. Ihre Ausbildung der Schauspielerei brach sie jedoch zunächst ab, nachdem sie ihren Schulfreund geheiratet hatte. Die Ehe ging jedoch in die Brüche und so machte sich Welch als alleinerziehende Mutter und mit nur ein paar Dollar in der Tasche auf nach Los Angeles.

Sie wollte die Welt in Hollywood erobern. Doch aller Anfang ist schwer und obwohl sie zunächst sogar eine kleine Rolle neben dem King of Rock ’n’ Roll Elvis Presley im Film „König der heißen Rhythmen“ ergatterte, blieb der große Erfolg zunächst aus. Im Jahr 1966 bekam sie dann endlich die Rolle, die sie weltberühmt machen sollte: Im Film „Eine Million Jahre vor unserer Zeit“ spielte sie das Höhlenmädchen Loana. Mit Speer und im Fellbikini wusste sie sich nicht nur in der Wildnis zu verteidigen, sondern beeindruckte die Zuschauer vor allem mit ihrer umwerfenden Figur. Das Kostüm mit geschickt platzierten Felllappen, die den Körper der Hollywood-Schönheit gekonnt in Szene setzten, ist heute legendär. So wurde Welch über Nacht zum Star.

Als Höhlenmädchen Loana wurde Raquel Welch über Nacht zum Star. Nun ist die Schauspielerin im Alter von 82 Jahren gestorben. © IMAGO/United Archives; IMAGO/MediaPunch (Fotomontage)

Ihre Rolle als Höhlenmädchen machte Raquel Welch berühmt

Doch Erfolg kann auch ein Fluch sein. Vergeblich versuchte Raquel Welch, das Image des bloßen Sexsymbols wieder loszuwerden. Sie wollte mehr sein als das Höhlenmädchen Loana. Zwar spielte sie neben Hollywoodgrößen wie James Stewart oder Frank Sinatra, die wirklich anspruchsvollen Rollen wurden ihr jedoch stets verwehrt. So wurde sie nie als das gesehen, als das sie gesehen werden wollte: als Schauspielerin mit Tiefgang.

Und sie traf nie die eine große Liebe. Stolze vier Mal heiratete die Schönheit aus Hollywood – und ließ sich viermal wieder scheiden. Unglücklich gemacht hat es sie trotzdem nicht, wie sie dem Journalisten Piers Morgan in einem Interview im Jahr 2015 verriet. Sie lebe gern allein, sagte sie damals, und brauche keinen Mann an ihrer Seite. Obwohl ihr Leben also Höhen und Tiefen gleichermaßen auszeichnete, hat sich Raquel Welch in Hollywood in einer über 50 Jahre währenden Karriere dennoch einen Namen gemacht. Zuletzt konnte man ihr schauspielerisches Talent 2017 in der Komödie „How to be a Latin Lover“ bestaunen. Im Alter von 82 Jahren ist Raquel Welch nun nach kurzer Krankheit verstorben.