„Unangenehmste Familie Deutschlands“: Bergdoktor-Fans lästern über Tanzvideo von Mark Keller und seinen Söhnen

Von: Lukas Einkammerer

„Bergdoktor“-Star Mark Keller teilt ein Video bei Instagram, in dem er mit seinen Söhnen Joshua und Aaron auf der Straße tanzt. Von vielen Fans im Netz hagelt es fiese Kommentare.

Überlingen – Dem Fernsehpublikum dürfte Mark Keller (57) vor allem als Dr. Alexander Kahnweiler in „Der Bergdoktor“ bekannt sein. Wenn er nicht gerade mit Hans Sigl (53), Ronja Forcher (26) und Co. für die ZDF-Heimatserie vor der Kamera steht, versucht er sich als Schlagersänger oder teilt mit seinen Söhnen Aaron und Joshua lustige Videos in den sozialen Medien. Das neueste Projekt des Dreiergespanns fährt ihm nun aber viel Hohn und Spott ein.

„Los Zohanos“: „Bergdoktor“-Star Mark Keller tanzt mit seinen Söhnen Aaron und Joshua bei Instagram

Nach Mark Kellers und Aarons missglücktem Auftritt in der „Giovanni Zarrella Show“ will es das furiose Duo nochmal wissen und hat dieses Mal auch Joshua im Schlepptau. In einem Instagramvideo tanzt Mark mit Sonnenbrille und ärmellosem Oberteil durch die belebte Innenstadt von Überlingen und schwingt zu „Beautiful Life“ von Ace of Base die Hüften. Die Keller-Junioren schauen vom Straßenrand zu, wippen mit und schließen sich ihrem alten Herren bei seiner Einlage schließlich an.

„Los Zohanos“ betitelt Mark Keller das Trio – eine klare Anspielung auf den Comedy-Streifen „Leg dich nicht mit Zohan an“ aus dem Jahr 2008, bei dem Hollywood-Star Adam Sandler (56) ähnlich ausdrucksvoll tanzt. „Einfach großartig“, freut sich eine Instagram-Nutzerin über das Video, „Euer Selbstbewusstsein ist sensationell“, tut es ihr eine andere gleich. So ausgelassen haben sie Dr. Kahnweiler bestimmt lange nicht mehr erlebt.

Hans Sigls geheime Gastrolle bei „Der Bergdoktor“ Seit 2008 verkörpert Hans Sigl bei „Der Bergdoktor“ den Titelhelden Martin Gruber. Das aufregende Leben des Landarztes begeistert mit jeder Folge Millionen von treuen Fans und hat seinen Schauspieler zu einem der größten Stars der deutschen Fernsehlandschaft gemacht. Was aber die wenigsten wissen: Die Rolle als Sohn von Lisbeth Gruber ist nicht Hans Sigls erster Bergdoktor-Auftritt. Denn zehn Jahre bevor er in den weißen Arztkittel schlüpfte, war er bereits als Taxifahrer in der beliebten Serie zu sehen, die damals noch bei Sat.1 lief und bei der mit Gerhard Lippert ein ganz anderer Bergdoktor im Mittelpunkt stand. Wer weiß – vielleicht wird ein Komparse aus dem ZDF-Remake ja dann eines Tages der Nachfolger von Hans Sigl? (Quelle: fuersie.de)

„Unangenehmste Familie Deutschlands“: „Bergdoktor“-Star Mark Keller für Tanzvideo im Netz zerrissen

Bei aller Freude über die Straßenperformance von Mark Keller und seinen Söhnen hagelt es von vielen „Bergdoktor“-Fans ein eher weniger euphorisches Feedback. „Was für ein Mist-Zusammenschnitt“, wettert ein Instagram-User über die Ungereimtheiten in dem Clip – so verschwinden die Autos hinter Mark Keller von einer Sekunde zur nächsten. „Ist irgendwo ein Arzt in der Nähe?“, spöttelt ein Twitter-Nutzer, „Ein Fall für den Verfassungsschutz“, schreibt ein anderer. Von einer entsetzten Userin kommt ein besonders vernichtendes Urteil: „Unangenehmste Familie Deutschlands.“

Als Social-Media-Star scheint Mark Keller bei einigen seiner Fans komplett durchgefallen zu sein. Zum Glück sollen aber noch diesen Monat die Dreharbeiten zur 17. „Bergdoktor“-Staffel starten – die perfekte Gelegenheit für ihn, endlich wieder sein schauspielerisches Talent unter Beweis zu stellen. Mit dem Drehbuch beim „Bergdoktor“ war Mark Keller anfänglich aber gar nicht einverstanden. Verwendete Quellen: Instagram/markkeller_official, Twitter, fuersie.de