„Sofort die Polizei alarmiert“: Stefan Mross sieht Einbrecher auf der Überwachungskamera

Von: Julia Hanigk

Teilen

Während Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack nicht zu Hause waren, schlugen die Überwachungskameras Alarm. Per Handy sah Mross einen Landstreicher, der im Nachbargebäude übernachten wollte. Er rief die Polizei.

Passau – Stefan Mross (46; alle News zu Stefan Mross) hat gerade alle Hände voll zu tun. Der Schlagerstar und Moderator ist mit seiner Sendung „Immer wieder sonntags“ auf Tour, ab Juni gibt es neue Folgen aus dem neuen Studio, dazu kommen Auftritte wie bei der „Beatrice Egli Show“. Umso schöner, dass er sich mit seiner Frau Anna-Carina Woitschack (29) abseits des Trubels in das gemeinsame Wohnmobil zurückziehen kann. Auf ihrem Grundstück entdeckte der Schlagersänger jetzt erschrocken einen ungebetenen Gast auf den Überwachungskameras.

Name Stefan Mross Geboren 26. November 1975 Größe 1,8 m Ehepartnerin Anna-Carina Woitschack (verh. 2020), Susanne Schmidt (verh. 2013–2016), Stefanie Hertel (verh. 2006–2012)

Stefan Mross und Anna-Carinas Hauptwohnsitz ist ein Wohnmobil

Stefan Mross und seine Anna-Carina Woitschack leben in einem luxuriösen Camper. Das Paar legte sich das 15 Tonnen schweren Concorde Liner Plus 1060 GMAX im Sommer 2021 zu und führte per YouTubevideo auch schon die Räumlichkeiten. Liebevoll nennen die beiden ihr Gefährt „Bummi“, genießen die Freiheit, die es ihnen gibt.

Während die beiden Schlagerstars nicht zu Hause waren, kam es zu einem Zwischenfall auf ihrem Privatgrundstück in der Nähe von Passau, wie Stefan Mross der Bild-Zeitung erzählte. Auf Überwachungskameras entdeckte Schlagersänger der Schlagerstar einen ungebetenen Gast.

Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross. © Screenshot Instagram/stefan.mross

„Sofort die Polizei alarmiert“: Stefan Mross sieht Einbrecher auf der Überwachungskamera

In einem Rohbau, einem Nebengebäude seines Hauses, hatte sich ein Landstreicher übers Wochenende einquartiert, während die beiden Schlagerstars nicht vor Ort waren. „Meine Überwachungskameras meldeten mir auf meinem Handy, dass ein Fremder durch unseren Garten schlich. Ich war total erschrocken und habe sofort die Polizei alarmiert“, so Stefan Mross.

Als die Polizei allerdings vor Ort war, war der Mann aber wieder verschwunden. Durch die Sichtung des Videomaterials konnte er allerdings identifiziert werden, Mross erstattete Anzeige, wie die „Bild“ berichtet.

„In unserem Rohbau war es schön kuschelig“ – Landstreicher übernachtete im Rohbau

Der ungebetene Übernachtungsgast tut dem „Immer wieder sonntags“-Star (alle Sendetermine der kommenden Staffel) aber auch leid, wie er anfügte: „Eigentlich tut mir der Mann leid, denn er hat ja nur einen warmen Platz zum Schlafen gesucht. Und in unserem Rohbau war es schön kuschelig, weil dort zum Austrocknen der Wände eine Heizung aufgestellt war.“

Laut Bild-Informationen konnte der Landstreicher bis heute aber nicht gefunden werden. „Ich hoffe, dass er mittlerweile eine Bleibe gefunden hat“, so Stefan Mross.

Unvergessene Schlagermomente: Die besten Fotos von Helene Fischer und Florian Silbereisen Fotostrecke ansehen

„Eine echte Stehauffrau“: Für Stefan Mross ist seine Mama ein großes Vorbild

Kürzlich verriet Stefan Mross auch, wer sein größtes Vorbild ist: seine Mutter. Sie sei eine „echte Stehauffrau“. Verwendete Quellen: bild.de