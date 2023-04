Ganz schön groß geworden: Hübscher Sohn von DSDS-Boss Dieter Bohlen zeigt seine Muskeln

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

DSDS-Chef Dieter Bohlen ist zwar täglich in den Schlagzeilen, von seinen Kindern weiß man trotzdem recht wenig. Umso mehr freuen sich Fans jetzt auf neue Bilder von Sohnemann Maurice Cassian.

Köln/Mallorca – Während DSDS-Boss Dieter Bohlen (69) das Rampenlicht liebt, zeigt sich sein Sohn Maurice Cassian (17) seltener in der Öffentlichkeit. Doch für seine 14.000 Instagram-Fans macht der 17-Jährige hin und wieder eine Ausnahme – so auch am Osterwochenende.

Ganz schön groß geworden: Hübscher Sohn von DSDS-Boss Dieter Bohlen zeigt seine Muskeln

Auch, wenn RTL letztes Jahr versucht hat, Dieter Bohlen in Rente zu schicken, der Poptitan scheint das Rampenlicht zu brauchen. Ganz anders sind da seine Kinder, denn keins der insgesamt sechs Bohlen-Sprösslinge steht in der Öffentlichkeit. Doch zumindest ein Mini-Bohlen teilt auf Instagram gelegentlich private Schnappschüsse.

Dieter Bohlen - Die fiesesten Sprüche des DSDS-Chefs Fotostrecke ansehen

In seinen Instagram-Storys präsentiert Maurice Cassian sein Oster-Outfit, bestehend aus einer hellen Anzughose und einem weißen Poloshirt. Dabei fällt sofort auf: Der Sohn von Dieter Bohlen ist nicht nur groß, sondern auch muskulös geworden. Neben vielen positiven Kommentaren von Fans meldet sich auch Mama Estefania zu Wort. Die Ex von Dieter Bohlen hinterlässt ihren Sohn nicht nur ein rotes Herz, sondern kommentiert das Bild mit „Te amo“ (dt.: Ich liebe dich“).

Von Naddel bis Verona Pooth: Das waren die Frauen von Dieter Bohlen Angefangen hat alles mit Erika: 1983 heirate Dieter Bohlen Songwriterin Erika Sauerland. Mit ihr hat er zwei gemeinsame Kinder: einen Sohn und eine Tochter. 1989 trennten sich die beiden. Gleich darauf kam er mit Nadja Abd el Farrag zusammen und trennten sich 1996 wieder. Im selben Jahr heirate er Verona Feldbuch – heute Pooth – in Las Vegas. Das Eheglück hielt aber nur einen Monat. Dann kam wieder Naddel: Von 1997 bis 2000 waren die beiden wieder ein Paar. Ein Jahr später lernte er Estefania kennen und bekamen 2005 ihren gemeinsamen Sohn Maurice Cassian. Im August 2006 trennten sie sich und im Herbst lernte er Carina Walz kennen. Mit ihr ist Dieter Bohlen bis heute zusammen. Die beiden haben eine Tochter und einen Sohn zusammen.

17 Jahre nach der Trennung: Das macht Bohlen-Ex Estefania heute

2001 machte Dieter Bohlen seine Beziehung zu Estefania (43) öffentlich. Als Freundin vom Poptitan wurde sie immer bekannter, zierte das Cover vom Playboy und bekam zahlreiche Jobs in Musikvideos. 2005 kam ihr gemeinsamer Sohn Maurice Cassian zur Welt. Nur ein Jahr später trennten sich Dieter Bohlen und Estefania.

Musikproduzent Dieter Guenter Bohlen und Estefania bei der Verleihung der Echo-Awards im ICC, Messedamm 22, Berlin - 06.03.2004 © IMAGO / Tinkeres

Mittlerweile sind beide wieder glücklich vergeben: Seit 2006 ist Dieter Bohlen glücklich mit seiner Carina zusammen. Estefania hat 2013 Fernsehproduzenten Markus Heidemanns geheiratet. Sie hat seinen Namen angenommen und zusammen haben sie zwei Kinder.

Apropos Dieter Bohlen: Von Katja Krasavice hält Dieter Bohlen nicht mehr allzu viel – ihr Streit hat die beiden DSDS-Juroren endgültig entzweit. Wie sehr es hinter den Kulissen brodelt, zeichnet sich immer weiter ab. Verwendete Quellen: Instagram/casszyt