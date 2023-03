Sohn von Sportlegende: GNTM-Siegerin Stefanie Giesinger neu verliebt

Teilen

Stefanie Giesinger scheint einen neuen Partner an ihrer Seite zu haben. Zusammen mit Jeremy Steeb besuchte das Model eine Dinner-Veranstaltung.

Die ehemalige GNTM-Gewinnerin Stefanie Giesinger (26) schwebt im 7. Himmel. Das Model ging 2014 als Siegerin der neunten Staffel der aus der Castingshow hervor. Seitdem arbeitet sie als Model und Schauspielerin. Nun ist die 26-Jährige mit einem neuen Mann an ihrer Seite gesehen worden – und es ist niemand geringeres als Jeremy Steeb (23), der Sohn von Tennis-Legende Carl-Uwe Steeb (55).

Das frisch verliebte Paar zeigte sich nun zum ersten Mal in der Öffentlichkeit. Die beiden besuchten am Mittwoch ein Dinner im Münchner Hotel „Mandarin Oriental“ von Star-Koch Nobu Matsuhisa (74). Doch die Schauspielerin kennt Jeremy Steeb laut Angaben der Bild bereits seit August letzten Jahres. Sogar einen heimlichen Romantikurlaub auf Bali sollen die beiden im Januar gemacht haben. Die dunklen Locken des 23-Jährigen waren des Öfteren in der Instagram Story des Models zu sehen, doch die Fans konnten nicht ausmachen, um wen es sich handelt.

Katja Krasavice auf Bildern vor Schönheits-OPs nicht wiederzuerkennen Fotostrecke ansehen

Stefanie Giesinger: Doch wer ist der Mann an ihrer Seite?

Jeremy Steeb ist der jüngste Sohn seines erfolgreichen Vaters. Er selbst ist Start-up-Gründer und arbeitet zudem als Unternehmensberater. Außerdem soll die Familie für ihn an erster Stelle stehen und er spielt Gitarre. Mit dem älteren Bruder Luke Steeb hat er bereits seit ihrer Kindheit ein sehr gutes Verhältnis und die beiden begleiteten ihren Vater öfter zu offiziellen Events. Die Beziehung sind gute Neuigkeiten für die Fans von Stefanie Giesinger.