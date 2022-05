„Solche Siege geben den Menschen Hoffnung“: Emilija Wellrock nach ukrainischem ESC-Sieg dankbar

Schlagerstar Emilija Wellrock zeigt sich nach dem ESC-Sieg ihres Geburtslands Ukraine dankbar. Der musikalische Erfolg gebe den Menschen Hoffnung. (Fotomontage) © dpa/Jens Büttner & Instagram/Emilija Wellrock

Schlagerstar Emilija Wellrock bezeichnet den ESC-Triumph der Ukraine als „wichtig“. Dadurch könnten die Menschen wieder neue Hoffnung schöpfen.

Der Eurovision Song Contest war dieses Jahr so politisch und emotional wie wohl nie zuvor. Am Ende des Abends wurde die Ukraine zum klaren Sieger gekürt. Die Band Kalush Orchestra staubte mit ihrem Song „Stefania“ die höchste Punktzahl ab. Damit wurde deutlich: Die Zuschauer stehen geschlossen hinter dem osteuropäischen Land, das derzeit in einen bitteren Krieg gegen Russland verstrickt ist. Auch Emilija Wellrock (29) freut sich sehr über den ESC-Sieg. Die Schlagersängerin wurde in der Ukraine geboren und wuchs dort bis zu ihrem achten Lebensjahr auf.

„Für die Ukraine als Nation war dieser Sieg wichtig – für die Menschen, die Kultur, Kunst und den Glauben“, berichtet sie im Gespräch mit schlager.de. „So wie damals für Deutschland die Fußballmeisterschaft 1954. Solche Siege geben den Menschen Hoffnung! Es bedeutet mir daher echt sehr viel und es gibt mir Hoffnung. Der Glaube an das Gute und an den Zusammenhalt ist am wichtigsten in dieser Zeit! Es zeigt, dass die Menschen in Europa hinter uns stehen und das gibt Kraft.“

Emilija Wellrock verlor ihren Vater an den Krieg

In diesen schlimmen Zeiten ist der ESC-Triumph ein wichtiges Zeichen, das die Ukraine setzen konnte. „Natürlich habe ich auf den Sieg gehofft, da es momentan sehr emotional ist und so viele Menschen auf der Welt mit der Ukraine mitfiebern und diesem freien Land mit Liebe und Kraft auch Halt geben wollen“, erklärt Emilija Wellrock. Die Musikerin war selbst 2015 als Teil des Opening Act beim ESC mit dabei. „Daher weiß ich, wie viel da mitgefiebert wird und wie wichtig die Unterstützung der Kunst und Kultur für ein Land ist“, fügt sie hinzu.

Ob der ESC nächstes Jahr wirklich in der Ukraine ausgetragen werden kann, ist eine andere Frage. Schließlich sind viele Teile der ukrainischen Städte mittlerweile von Raketen und Bomben zerstört worden. Emilija Wellrock ist eine der großen Leidtragenden von Putins Krieg: Ihr Vater Michail (†51) war bei einem Gefecht im Osten der Ukraine ums Leben gekommen. „Ich bin fast ohnmächtig vor Schmerz, traurig, wütend, zornig. Sein Tod war so überflüssig“, zeigte sich der Schlagerstar im Interview mit der Bild-Zeitung fassungslos.