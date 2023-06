„Sollte man auch mal wegsperren“: Evelyn Burdecki konfrontiert rücksichtslose Hundehalterin

Evelyn Burdecki berichtet in ihrer Instagram-Story von einem Vorfall, der sie „maximal schockiert“ hat. Das ging so weit, dass die TV-Bekanntheit die Polizei rufen musste.

Ein unschönes Erlebnis hatte kürzlich die Reality-TV-Teilnehmerin Evelyn Burdecki (34). In ihrer Instagram-Story berichtete sie, dass sie „maximal geschockt“ sei und schreibt: „Warum sind Hundebesitzer teilweise immer noch so dumm und so verantwortungslos?“

„Ich steh hier gerade im Parkhaus, und ich bin wirklich fassungslos“, erzählt sie. Eigentlich habe sie gerade ihr Auto aufschließen und losfahren wollen, doch dann seien ihr zwei Hunde aufgefallen, die allein in einem geparkten Auto zurückgelassen wurden. Weit und breit kann sie die Halter nicht entdecken.

Evelyn Burdecki berichtet in ihrer Instagram-Story von einem Vorfall, der sie „maximal schockiert“ hat. Das ging so weit, dass die TV-Bekanntheit die Polizei rufen musste. (Fotomontage) © Instagram/Evelyn Burdecki

Im Parkaus hätten 28 Grade geherrscht, es habe sich jedoch eher wie 40 Grad angefühlt. Das kann für Haustiere schnell gefährlich warm werden, wenn sie von ihren Besitzern ohne genügend Frischluftzufuhr in geparkten Fahrzeugen gelassen werden.

Die Hundebesitzerin ist sich keiner Schuld bewusst

Nach einer Wartezeit von 15 Minuten reißt der TV-Blondine der Geduldsfaden, sie ruft die Polizei. Der kleine Fensterspalt, den die Halterin offengelassen hast, genügt Evelyns Meinung nach nicht, um den Hunden Abkühlung zu verschaffen. „Da ist auch keine Klimaanlage an. Ich habe meine Hand vor den Spalt gehalten. Und ihr wisst, wie warm es da draußen ist“, erklärt sie.

Allein die Hundebesitzerin ist sich keiner Schuld bewusst. Als sie endlich eintrifft, findet sie nicht, dass sie falsch gehandelt hat. Sie meint, sie hätte die Hunde nur 20 Minuten allein im Auto gelassen, wo sie auch etwas Wasser gehabt hätten. Das lässt Evelyn Burdecki nicht gelten. „Autos sind und bleiben auch bei niedrigen Temperaturen innerhalb kürzester Zeit eine Hitzehölle, auch in stickigen Parkhäusern!“, mahnt sie zum Abschluss in ihrer Story noch einmal alle Hundebesitzer.