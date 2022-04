„Solltest zum Fernsehballett gehen“: Anna-Carina Woitschack und Prince Damien begeistern Fans mit Tanzvideo

Anna-Carina Woitschack und Prince Damien beweisen in einem Tanzvideo, dass sie den perfekten Hüftschwung beherrschen. (Fotomontage) © Instagram/Anna-Carina Woitschack

Ist das eine Bewerbung für „Let’s Dance“? Anna-Carina Woitschack und Prince Damien beweisen in einem Tanzvideo, dass sie den perfekten Hüftschwung beherrschen.

Was für eine Performance! Prince Damien (31) und Anna-Carina Woitschack (29) zeigen in einem Instagram-Video, was sie tanztechnisch drauf haben. In dem kurzen Clip tanzen sie zu Prince Damiens neuer Single „Du bist der Hammer“ ab und begeistern mit ihrer einstudierten Choreografie.

Ihre strahlenden Gesichter zeigen, wie viel Spaß die beiden Sänger dabei haben. „Guten Morgen, wir wünschen euch einen Hammer-Start ins Wochenende“, schrieb der ehemalige DSDS-Gewinner dazu. Mit Bezug auf die Songzeile des Tracks fragte er seine Fans: „Was lässt euer Herz heute Samba tanzen? Bei uns ist es eindeutig die Musik!“ Anna-Carina Woitschack kommentierte das Video mit einem Feier-Emoji. „Sieht voll gut aus“, fügte Damien an die Schlagersängerin gerichtet hinzu.

Der einstudierte Tanz kam super bei den Fans an. Die User zeigten sich beeindruckt vom Talent der zwei Stars. „Du solltest zum Fernsehballett gehen“, schlug ein Follower vor. Ein anderer kommentierte: „Let’s Dance lässt grüßen!“ Möglicherweise wird dank des Videos ja jemand vom RTL-Team auf das tänzerische Können von Prince Damien und Anna-Carina Woitschack aufmerksam und lädt sie zur Teilnahme bei der nächsten Staffel ein? Die Fans würden es jedenfalls lieben, die Stars auf dem Tanzparkett der beliebten Sendung zu sehen.

Fans sind hin und weg von Anna-Carina Woitschack und Prince Damien

Die restlichen Kommentare sind voll mit begeisterten Botschaften. „Du bist der Hammer, toller Song“, „Wie schön, viel Spaß“, „Wunderschönes Video“ und „Wow mega“ lauten einige beispielhafte Nachrichten der Follower. Ein anderer Fan beantwortete die Frage von Prince Damien und schwärmte: „Euch beide zusammen tanzen sehen, da schlägt mein Herz Samba.“

Übrigens ist es nicht das erste Mal, dass Prince Damien eine Kollegin für seine Single vor die Kamera geholt hat. Auch mit Schauspielerin Anouschka Renzi (57) und Dragqueen Olivia Jones (52) tanzte der Ex-Dschungelkönig schon zur Musik seines Songs ab. Sein tänzerisches Talent stellte er bereits 2017 im Fernsehen zu Beweis, als er bei der RTL-Sendung „Dance Dance Dance“ mitmachte. Dort wurde der Sänger zusammen mit Luca Hänni (27) Sieger der zweiten Staffel.