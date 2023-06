Selbstbewusster denn je: Charlène absolviert souveränen Festival-Soloauftritt

Von: Annemarie Göbbel

Selten sah man Charlène von Monaco so entspannt und locker wie bei ihrem jüngsten Soloauftritt beim 62. TV Festival von Monaco, bei dem sie denn Golden Nymph Award und einen Ehrenpreis überreichte.

Monaco – Ein neuer Look bringt häufig auch eine innerliche Typveränderung mit sich. Bei Charlène von Monaco (45) konnte man das bei ihrem Soloauftritt beim 62. Monte-Carlo Television Festival bestens beobachten. Eine strahlende Fürstin schwebte in einer dunkelblauen Seidenrobe ihrer Lieblingsmarke Akris über den roten Teppich, um anschließend den begehrten Golden Nymph Award an die glücklichen Gewinner zu überreichen.

Charismatischer Auftritt der Landesfürstin lässt die Herzen höher schlagen

Der Landesmutter kam es auch zu, bei der Zeremonie den Sonderpreis Prince Rainier III. an Ewa Ewart (67), die polnische Regisseurin und Produzentin des Dokumentarfilms „Until the Last Drop“, und anschließend die höchste Auszeichnung des Festivals, die Ehrennymphe, an Howard Gordon (62), Drehbuchautor und Produzent amerikanischer Serien wie „X-Files“, „24 Heures chrono“, „Homeland“ und „Accused“ zu verleihen.

Die Ehrennymphe ist ein Zeichen der Anerkennung für renommierte Profis als Belohnung für ihre außergewöhnlichen Beiträge in der Unterhaltungs- und Fernsehindustrie und als solche natürlich heiß begehrt. Den Preis aus den Händen der Ehefrau Alberts II. (65) entgegennehmen zu dürfen, ist eine zusätzliche Ehre. Die gebürtige Südafrikanerin litt schwer an den Folgen einer HNO-Operation, die sie über ein halbes Jahr von Mann und Kindern in ihrer Heimat Südafrika ferngehalten hatte. Die anschließende Genesungsphase galt auch nach der Rückkehr nach Monaco noch lange als nicht abgeschlossen.

Nach langer Krankheit sitzt Charlène wieder fest im Sattel

Charlène von Monaco überreichte Preisträger Howard Gordon seine Würdigung und verbreitete royalen Glanz beim 62. Festival de Television de Monaco in Monte Carlo (Fotomontage). © Lionel Guericolas/Imago

Umso schöner ist es, dass die ehemalige Olympionikin ihre Aufgaben wieder mit der ihr eigenen Souveränität wahrnimmt. Häufig wirkte die Fürstin noch angegriffen und schien froh zu sein, ihren Gatten Albert an ihrer Seite zu wissen, wie bei der Krönung Charles III. (74) und Königin Camillas (75) in London. Hinzu kam die nicht zum Schweigen zu bringende Gerüchteküche um Scheidung und Betrug, die ein ohnehin schwaches Nervenkostüm zusätzlich belastet.

Es kam so, wie es kommen musste. Der Palast sah sich genötigt, ein hochoffizielles Dementi zu erlassen. Seitdem sind die Gerüchte zwar nicht verstummt, doch scheint sich die ehemalige Hochleistungssportlerin ein dickeres Fell zugelegt zu haben. Sie konzentriert sich auf ihre Zwillinge Jacques und Gabriella (8), lässt bei diversen Auftritten die Negativ-Presse an sich abprallen und erteilte Alberts Ex-Geliebter Nicole Coste (51) auch schon einen Platzverweis. Verwendete Quellen: Instagram @hshprincealbertii, @Monte-Carlo TV Festival, @palaisprincierdemonaco