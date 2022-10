Nach Sommerhaus-Erniedrigungen: Antonia Hemmer verteidigt Patrick beim Wiedersehen

Antonia Hemmer wurde im „Sommerhaus der Stars“ von Freund Patrick Romer erniedrigt und beleidigt. © RTL+ / Instagram

Patrick Romers Verhalten im „Sommerhaus“ rief viel Entsetzen hervor. Seine Freundin Antonia Hemmer hält trotz allem an dem „Bauer sucht Frau“-Star fest.

Kein Paar polarisierte im „Sommerhaus der Stars“ mehr als Patrick Romer (26) und Antonia Hemmer (22). Entgegen den Erwartungen präsentierten sich die ehemaligen „Bauer sucht Frau“-Teilnehmer nicht als harmonisches Duo, sondern legten stattdessen eine hässliche Dynamik in ihrer Beziehung offen. Im Laufe der Sendung ging der Landwirt immer wieder auf seine Freundin los und machte sie mit unzähligen Beleidigungen fertig.

So kritisierte Patrick das Aussehen der Influencerin und bezeichnete sie als „alten Golf“. Außerdem beschwerte er sich über Antonias mangelnden Einsatz bei den Challenges und machte ihr immer wieder schwere Vorwürfe. Aussagen wie „Nicht nur labern, sondern auch mal was machen“ oder „Soll ich mich da jetzt mit so einem verheulten Waschlappen hinhocken?“ waren an der Tagesordnung.

Antonia wiederum hielt trotz allem an ihrem Partner fest. Statt sich zu wehren, gab die Reality-TV-Bekanntheit klein bei und sah die ganze Schuld bei sich selbst. Daran scheint auch der Sieg des Paars im „Sommerhaus“ nichts geändert zu haben. Beim großen Wiedersehen nach dem Finale nahm Antonia ihren Patrick in Schutz und kritisierte sich lieber selbst. „Ich habe teilweise nur 80 oder 90 Prozent gegeben und nicht 100“, sagte sie.

Alle kritisieren Patrick Romer - außer Antonia Hemmer

Moderatorin Frauke Ludowig (58) zeigte sich dagegen schwer geschockt von Patricks rüpelhaftem Verhalten. „Ich war teilweise wirklich erschrocken, wie ein Mann seine Freundin behandeln kann!“, gestand der TV-Star ganz offen. Davon wollte Antonia aber nichts wissen. Eine Trennung scheint für die Fürtherin nicht infrage zu kommen. „Ich stehe trotzdem hinter ihm, wir haben uns ausgesprochen“, stellte sie klar.

Ganz anders sieht die Sache dagegen Christina Grass (33). Die Ex-Bachelor-Kandidatin rechnete schonungslos mit Patrick ab: „Menschlich gesehen Schrott. Es gibt Frauen da draußen, die wegen einem solchen Verhalten Depressionen bekommen!“ Auch Fitness-Influencerin Vanessa Mariposa (29) appellierte an Antonia, schnell das Weite zu suchen: „Ich sag zu dir: Run! Wie kann man so was mit sich machen lassen?“