Nach heftigen Beleidigungen: Walentina rechnet mit „Sommerhaus“-Konkurrenz ab

Von: Samantha Matheiowetz

Walentina Doronina kann einfach nicht aufhören, gegen ihre „Sommerhaus der Stars“-Konkurrenten zu feuern. Jetzt spricht sie von „Doppelmoral“ und „Hetze“.

Bocholt – Die sechste Folge (lief am 24. Oktober) von „Das Sommerhaus der Stars“ sorgt derzeit für Wirbel in den Medien. Hinzu kommt, dass die Teilnehmer immer wieder Stellung beziehen und somit den Streit weiter anheizen. Ganz vorne mit dabei: Walentina Doronina (23) – wieder mit neuen Vorwürfen.

Nach „Sommerhaus der Stars“-Auszug: Nächster öffentlicher Schlagabtausch

Nachdem der „Sommerhaus der Stars“-Nachrücker Gigi Birofio (24) Walentina im Streit mit einem Schlag an der Schläfe getroffen haben soll, wurden er und seine Freundin Dana Feist (27) umgehend aus dem Format geworfen. Allerdings mussten auch Walentina und ihr Verlobter Can Kaplan (27) die Koffer packen – wie bild.de erfahren haben will, weil die anderen Kandidaten bereits mit einem Show-Ausstieg gedroht hatten. Um sich gegen die Anfeindungen, die diese Folge ausgelöst hat, zu wehren, wendet sich die 23-Jährige wieder einmal aufgebracht an ihre Follower bei Instagram.

„(…) Jetzt hier diese Doppelmoral auch auf Instagram: Es wird übelste Hetze betrieben von Gigi. Ich werde als Esel, als Voldemort (…) bezeichnet. Wir gehen ja komplett aufs Äußere. Ich werde als Wal beleidigt, Can als ‚Gargamel‘“, schimpft Walentina Doronina in ihrer Instagram-Story. Des Weiteren wirft sie der Produktion vor, feige gehandelt zu haben, weil sie und Can auf Drängen der anderen Kandidaten ebenfalls das Haus verlassen mussten.

Die ewige Doppelmoral: Diese „Sommerhaus der Stars“-Folge spaltet die Meinungen

Was Walentina Doronina mit „Doppelmoral“ meint, wird in ihrer Instagram-Story nicht ganz klar. Möglicherweise spielt sie auf den Vorwurf an, sie habe psychische Gewalt auf die anderen Kandidaten ausgeübt. Dass diese selbiges Verhalten nun in den sozialen Netzwerken an den Tag legen, empört die TV-Blondine zutiefst.

„Kranke Doppelmoral“: Walentina Doronina schießt zurück © Screenshot/RTL/RTL+/Sommerhaus der Stars

Der 23-jährige Realitystar schießt direkt gegen ihre ehemaligen Mitstreiter: „Ich kann auch alleine stark sein und ihr könnt nur in der Gruppe stark sein – das ist Fakt“. Von manchen wird sie gefeiert, von anderen gehasst. Eins ist sicher: Walentina Doronina polarisiert, auch bei den „Sommerhaus der Stars“-Fans. Verwendete Quellen: „Das Sommerhaus der Stars“ (RTL/RTL+; Staffel 8, Folgen 1 bis 6), instagram.com/walentinadoroninaofficial