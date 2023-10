Zoff um die Gage: Darum ist TV-Liebling Serkan nur „Sommerhaus“-Nachzügler

Von: Diane Kofer

Serkan Yavuz und Samira Klampfl ziehen als Nachzügler ins „Sommerhaus der Stars“ ein. Angesichts ihrer Beliebtheit überrascht das viele Zuschauer. Jetzt erklärt Serkan den Grund.

Bocholt – Das „Sommerhaus der Stars“ ist schon in vollem Gange – doch alle Promi-Paare sind noch gar nicht in der Bocholter Sommer-Behausung angekommen. Vor wenigen Tagen hat RTL verkündet, welche Pärchen in der aktuellen Staffel nachrücken. Darunter sind auch die „Bachelor in Paradise“-Stars Serkan Yavuz (30) und Samira Klampfl (29). Viele Fans fragen sich, warum die beiden „nur“ Nachzügler sind. TV-Liebling Serkan liefert prompt die Erklärung.

Gagen-Zoff und Geburtstag: Serkan Yavuz erklärt den späten Einzug ins „Sommerhaus der Stars“

Vier Folgen „Das Sommerhaus der Stars“ sind im Free-TV gelaufen, fünf auf RTL+ abrufbar – und zwei Paare mussten die Villa bereits verlassen. Da war es für RTL wohl an der Zeit, Nachschub zu liefern. Der Sender verkündete drei Pärchen, die als Nachrücker zum „Sommerhaus“-Startcast hinzustoßen. Wann genau Serkan Yavuz und Samira Klampfl einziehen, ist noch nicht bekannt – für viele Fans ist es aber einfach viel zu spät. Sie hätten sich das Duo von Anfang an gewünscht. Serkan verrät: So war es auch geplant, doch es gab Komplikationen.

In einer Instagram-Fragerunde will ein Fan von dem Ex-Bachelorette-Teilnehmer wissen, ob er von Beginn an wusste, dass er erst später ins „Sommerhaus“ einziehen würde. „Wir wären eigentlich von Anfang an gewesen, als die Anfrage kam. Aber es gab zwei Sachen, die uns Bauchschmerzen bereitet haben“, erklärt der 30-Jährige. Das größte Problem sei gewesen, dass Serkan und Samiras kleine Tochter Nova ihren ersten Geburtstag in Abwesenheit ihrer Eltern hätte feiern müssen. „Und natürlich die Gage anfangs, weil ein Euro dieses Mal keine Option war“, stellt der TV-Star klar.

Anders als bei „Kampf der Realitystars“: Serkan war scharf aufs Geld

Die Ein-Euro-Anspielung bezieht sich auf Serkans Teilnahme an „Kampf der Realitystars“ – dort sorgte er für Schlagzeilen, weil er sich ganz nach dem Motto „Dabei sein ist alles“ für einen schlappen Euro auf den Weg nach Thailand gemacht hatte. Dieses Mal wollte er mehr kassieren. „Die haben natürlich nicht einen Euro geboten, aber nicht das, was wir uns vorgestellt haben“, hält er fest. Ausschlaggebend war jedoch nicht der Gagen-Zoff, sondern das Wohl der gemeinsamen Tochter.

„Mehr war für uns Novas Geburtstag im Fokus und nach langem Hin und Her haben wir uns letzten Endes wohler gefühlt, nach Novas erstem Geburtstag hinzugehen – mit der Gage, die dann auch angepasst wurde“, führt der Regensburger aus. So habe man sich darauf geeinigt, erst später zu den Dreharbeiten hinzuzustoßen. Schon bald wird in der Star-Behausung aber richtig aussortiert. RTL schmeißt gleich vier „Sommerhaus“-Stars nach einem Vorfall raus. Verwendete Quellen: Instagram/ serkan_yavuz