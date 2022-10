Von „OMG“ bis „kein eigener Song“: Fans diskutieren Single von „Sommerhaus“-Paar Patrick und Antonia

Teilen

In den sozialen Medien stellen die TV-Stars Antonia Hemmer und Patrick Romer ihren ersten gemeinsamen Song vor. Die Fans reagieren mit gespaltenen Gefühlen. © Instagram

In den sozialen Medien stellen die TV-Stars Antonia Hemmer und Patrick Romer ihren ersten gemeinsamen Song vor. Die Fans reagieren mit gespaltenen Gefühlen.

Derzeit vergeht kaum ein Tag, an dem Antonia Hemmer (22) und Patrick Romer (26) nicht für Schlagzeilen sorgen. Im „Sommerhaus der Stars“ wollen sich die „Bauer sucht Frau“-Stars gegen andere Promi-Paare durchsetzen. Patricks herablassendes Verhalten gegenüber seiner Freundin sorgt jedoch immer wieder für Entsetzen bei den Fans, die Antonia sogar aufforderten, den Landwirt zu verlassen. Die Influencerin scheint jedoch an ihrer Beziehung festzuhalten. Nun hat sie sogar ein gemeinsames Projekt mit Patrick vorgestellt: Das Paar hat zusammen einen Song aufgenommen.

Auf ihren Social-Media-Kanälen veröffentlichten die Reality-TV-Stars einen kurzen Teaser-Clip, der einen ersten Einblick in den Track gibt. Am Freitag (7. Oktober) erscheint dann der vollständige Song mitsamt Video. Bei der Single handelt es sich um einen Schlager mit dem Titel „Du hast mich einmal zu oft angesehen“.

Aufmerksamen Fans fiel aber schnell auf, dass besagtes Lied lediglich ein Cover ist. Das Original stammt von den Schlagerstars Bernhard Brink (70) und Sonia Liebing (33) und wurde bereits 2020 veröffentlicht. Auf Youtube hat das Video zum Original-Song bereits über sechs Millionen Klicks generiert. Wie kann es also sein, dass Patrick und Antonia vergessen haben, zu erwähnen, dass es nicht ihr eigener Song ist?

Antonia Hemmer kündigt weitere Song mit Patrick Romer an

Genau dieser Umstand stört auch viele Fans. „Warum kein ganz eigener Song, sondern so ein Cover?“, kommentierte ein User. Ein anderer warf dem Duo vor, einen fremden „Sound benutzt“ zu haben. Auch auf TikTok gab es kritische Kommentare. „Naja, es ist jetzt nicht euer Song, eher euer Cover. So viel dazu“, schloss sich ein Follower den Vorwürfen an. Antonia antwortete direkt auf diesen Kommentar und erklärte: „Ja, es ist ein Cover, das stimmt, in Zukunft kommen aber auch eigene.“

Allerdings gibt es auch viele Fans, die sich über das Erscheinen der Single freuen. „Mega! Gratulation, klingt nach großem Erfolg, ihr Lieben“, schwärmte ein treuer Anhänger der TV-Stars. Dem schloss sich ein weiterer an: „Eigentlich gar nicht meine Musikrichtung, aber das hört sich echt gut an.“ Andere hinterließen begeisterte Kommentare wie „Oh mein Gott“, „Ohrwurm“ und „Absoluter Hammer“.