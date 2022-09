Knallhart: Patrick hat Antonias „Geweine“ im Sommerhaus der Stars satt

Teilen

Das Beziehungsdrama von Patrick und Antonia geht in die nächste Runde. Der „Bauer sucht Frau“-Star fährt seine Freundin im Sommerhaus der Stars mit scharfen Worten an. © RTL+

Das Beziehungsdrama von Patrick und Antonia geht in die nächste Runde. Der „Bauer sucht Frau“-Star fährt seine Freundin im Sommerhaus der Stars mit scharfen Worten an.

Dass ausgerechnet zwischen Patrick Romer (26) und Antonia Hemmer (22) im „Sommerhaus der Stars“ die Fetzen fliegen, hätten die Fans wohl nicht erwartet. Denn eigentlich kennt man die beiden als harmonisches Pärchen, das sich 2020 bei „Bauer sucht Frau“ ineinander verliebte. Die rosarote Brille scheint der Landwirt allerdings mittlerweile abgelegt zu haben. In den letzten Folgen der Reality-TV-Show machte er seine Freundin immer wieder fertig und brachte sie mit seinen fiesen Beleidigungen wiederholt zum Weinen.

So beschwerte sich Patrick über ihr Aussehen und verglich sie mit einem „alten Golf“. Als das Paar dann Probleme mit der Einpark-Challenge hatte, sah er die ganze Schuld bei Antonia. „Dass man da nicht drei Synapsen zusammenschalten kann“, regte sich Patrick über seine Freundin auf. Die Influencerin wiederum ist mittlerweile mit dem Nerven völlig am Ende und scheint kurz vor einem Zusammenbruch zu stehen. In Folge 6 ging der Psycho-Terror nahtlos weiter.

Kaum zu glauben: Antonia entschuldigt sich sogar bei Patrick

Als sich Antona zum Weinen zurückzog, lief ihr Patrick hinterher. Anstatt sie zu trösten, legte der Bauer aber lieber nach und machte ihr schwere Vorwürfe. „Schatz, ohne Witz. Wenn du jetzt nicht irgendwann mal hier deinen Arsch hochkriegst, dann war’s das!“, fuhr er die Blondine an. Ihr Ziel solle es schließlich sein, die Sendung zu gewinnen. Antonia habe aber nicht die richtige Einstellung, um sich gegen die anderen Paare durchzusetzen. „Manchmal muss man halt die Konsequenzen dafür tragen, was man nicht macht. Weil das Leben wartet auf keinen, weißt du?“, echauffierte sich Patrick.

Als Antonia vorschlug, nach draußen zu gehen, passte das dem TV-Star ebenfalls nicht. „Soll ich mich da jetzt mit so einem verheulten Waschlappen hinhocken?“, disste er sie. Bei Antonia brachen daraufhin alle Dämme und sie begann zu schluchzen: „Es tut mir doch leid!“ Die ausgebildete Kosmetikerin entschuldigte sich, dass Patrick ihretwegen so „schlechte Stimmung“ habe. Die – völlig unangebrachte – Entschuldigung konterte der Konstanzer mit einer saftigen Ansage: „Wenn man die ganze Zeit sagt ‚Es tut mir leid‘, das bringt mir nichts. Nicht nur labern, sondern auch mal was machen.“