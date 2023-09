„Leichenschändung“: Désirée Nick zieht über Claudia Oberts „Sommerhaus“-Turtelei her

Erste Szenen zeigen: Im Sommerhaus geht es bei Claudia Obert und ihrem Freund Max wild zu. Désirée Nick traut ihren Augen kaum. Auf dem Oktoberfest lästerte sie über die Turtelei.

München – Seit Wochen fiebern die Fans auf den Start von „Das Sommerhaus der Stars“ hin. Schon bevor die ersten Szenen im linearen TV gelaufen sind, gab es ordentlich Drama. Heute Abend öffnet das Promihaus in Bocholt endlich seine Pforten – und vor allem Claudia Obert (61) sorgt direkt für polarisierende Momente. Ihre „Promis unter Palmen“-Erzfeindin Désirée Nick (66) lästerte auf dem Oktoberfest jetzt heftig über die Luxuslady.

„Erinnert mich an Leichenschändung“: Claudia Oberts Sommerhaus-Flirt fällt bei Désirée Nick durch

In TV-Trailern und auf RTL+ ist schon vorab zu sehen: Claudia Obert und ihr Partner Max Suhr (25) lassen es im Sommerhaus richtig krachen. Statt ihre Mitstreiter zu begrüßen, sind die zwei mit sich selbst beschäftigt und leben die ein oder andere erotische Fantasie aus. Wildes Gefummel und eindeutige Schlafzimmerposen vor den Augen aller anderen sorgen bei einigen Betrachtern für Schockmomente. Auch La Nick, die schon bei „Promis unter Palmen“ mit der gebürtigen Freiburgerin aneinandergeriet, traut ihren Augen kaum und findet im IPPEN.MEDIA-Interview eindeutige Worte.

Auch wenn die 66-Jährige offenbar noch nicht selbst in die erste Folge reingeschaut hat, bereitet ihr allein der Gedanke an die Turtelei Bauchschmerzen. Bei Cathy Hummels (35) Wiesn Bummel auf dem Münchner Oktoberfest hielt sie im Gespräch mit IPPEN.MEDIA fest: „Ich habe diese Bilder nicht gesehen, aber wenn ich diese Bilder sehe, dann erinnert mich das, ob ich will oder nicht, an Leichenschändung.“

Damit spielte sie wohl auf den großen Altersunterschied zwischen Claudia und Max an. Die Vorstellung könne sie nicht aus ihrem Kopf verbannen und wolle deswegen auch gar nicht weiter über die Szenen sprechen.

„Ist irrelevant“: Claudia Obert ist für Désirée Nick nicht von Bedeutung

Dass sich die beiden TV-Bekanntheiten nicht besonders sympathisch sind, ist längst kein Geheimnis mehr. Désirée Nick ist der Meinung, dass sie der diesjährigen Sommerhaus-Kandidatin haushoch überlegen ist. „Der Rest ist irrelevant. Ich spreche nicht über Amateure, ich bin ein Show-Profi und ich möchte auch nicht auf die Frau angesprochen werden“, betonte die Berlinerin deshalb.

Claudia Obert und ihr Max lassen sich von solchen Aussagen aber sicher nicht abschrecken – das Paar ging auch schon vor seinem gemeinsamen Reality-TV-Auftritt offen mit seinem Liebesleben um. Jegliche Intimitäten sind für die beiden keine absolute Privatsache und werden immer wieder thematisiert. Das „Sommerhaus der Stars“ startet am 19. September 2023 bei RTL – alle Termine gibt es hier im Überblick. Verwendete Quellen: Das Sommerhaus der Stars/ RTL, IPPEN.MEDIA-Interview