Er schreibt ihre Gags: Sonja Zietlow lernte ihren Ehemann beim Dschungelcamp kennen

Sonja Zietlow lernte Ehemann Jens Oliver Haas beim Dschungelcamp kennen © IMAGO / VISTAPRESS

Sonja Zietlow erfreut sich bei Dschungelcamp-Fans vor allem wegen ihrer schlagfertigen Art großer Beliebtheit – das hat die Moderatorin auch ihrem Mann zu verdanken.

München – Sonja Zietlow (54) ist diejenige, die vor dem Camp die Stellung hält. Die kecke Blondine ist aus dem TV-Format „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ (RTL) wohl nicht mehr wegzudenken - vor allem ihre schlagfertigen Sprüche bleiben in Erinnerung. In bissiger Art kommentiert Zietlow, die Zickereien zwischen den Promis am Lagerfeuer im Down Under und lässt oftmals kein gutes Haar an den Dschungel-Kandidaten. Dass die schlagfertigen Gags aus der Feder ihres Ehemannes stammen, wissen an dieser Stelle wohl die Wenigsten.

Sonja Zietlows Gatte ist nämlich kein Unbekannter. Jens Oliver Haas (56) ist Gag- und Drehbuchautor und der Kopf hinter den Lästereien seiner Frau, könnte man sagen. Neben Micky Beisenherz und Jörg Uebber ist es Haas, der für das „Dschungelcamp“ die Texte schreibt und es ist seine Frau, die dafür die Lorbeeren erntet. Zumindest bleibt es in der Familie. Aber hin und wieder gibt es zum Glück auch die verdiente Entlohnung für die Menschen hinter den Jokes. Die drei Männer der bissigen Worte wurden bereits zweimal für den „Deutschen Fernsehpreis“ nominiert: 2018 und 2020.

Jens Oliver Haas ist auch der deutsche Dr Bob

Haas zieht nicht nur textlich Promis durch den Kakao, sondern leiht auch Dr. Bob seine Stimme, denn er übersetzt die englischen Erklärungen des Dschungel-Docs in der Show. Sonja und Jens sind seit 2002 verheiratet und lernten sich, wie soll es auch anders sein, am Set vom „Dschungelcamp“ kennen. Beide sind seit Tag Eins Teil des Dschungel-Teams und sowohl vor als auch hinter der Kamera ein Dream-Team.

In diesem Jahr ist Sonja Zietlow zum 16. Mal das Gesicht der Dschungel-Show und wird ab kommender Woche wieder durch die Realityshow führen. Zum ersten Mal an ihrer Seite: Jan Köppen (39). Nach zehn gemeinsamen Moderationsjahren kehrte Daniel Hartwich (44) nach dem „Dschungelcamp 2022“ dem Format den Rücken und machte Platz für den „Take me Out“-Moderator.