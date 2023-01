Kurz vorm Dschungelcamp: Mit emotionalen Worten erinnert Sonja Zietlow an Dirk Bach

Dirk Bach & Sonja Zietlow 2004. © Charles Yunck via www.imago-images.de

Mit Dirk Bach fühlte sich das Set im australischen Busch wie Familie an – Sonja Zietlow erinnert sich auch zehn Jahre nach seinem Tod gern an ihren „Dickie“.

Australien – Schon zehn Jahre liegt der plötzliche Tod von Zuschauerliebling Dirk Bach (†51) zurück. Nun, kurz vor Beginn der 16. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ (RTL), erinnert sich Sonja Zietlow (54) mit emotionalen Worten an ihr „Dickie“. Mit viel Humor und spitzen Zungen führten die beiden Moderatoren neun Jahre gemeinsam durch den Dschungel und Dirks einzigartiges Wesen bleibt für Sonja bis heute unvergessen: „Dirk hat einen strahlen lassen und hatte immer dieses süffisante Lächeln auf den Lippen“ wird die 54-Jährige in Bunte zitiert.

„Der konnte die bösesten Dinge sagen und niemand hat es ihm übel genommen“, so Zietlow weiter. Die beiden Moderatoren haben das „Dschungelcamp“ gemeinsam aufgezogen. Seit Tag eins waren sie die Gesichter der außergewöhnlichen TV-Show und mussten anfänglich so einiges an Kritik einstecken. Nach Bachs Tod, der für Sonja den liebevollen Kosenamen „Dickie“ innehatte, wollte die Moderatorin zunächst alles hinwerfen. „Mein erster Impuls war: Ohne Dirk geht es nicht! Ich wollte alles hinwerfen“, verriet die Powerfrau damals der Bild.

Sonja Zietlow: „Mit ihm fühlte es sich wie Familie an“

Aber dann erinnerte sie sich an die Anfänge der Show: „Für mich war der entscheidende Punkt, dass Dickie und ich am Anfang so viel Schelte für den Dschungel bekommen haben, so viel einstecken mussten“, so Zietlow weiter. Nach neun Jahren Dschungel war die Show zu einem Erfolgsformat gewachsen - das wollte Sonja nicht in fremde Hände geben: „Das ist Dickies und mein Baby“. Die zwei seien zwar keine Freunde gewesen, die sich privat trafen, erklärte Sonja, aber am Set seien sie wie Familie gewesen. Vor jeder Show habe Dirk allen Beteiligten immer ein kleines Präsent mitgebracht, erinnert sich die Blondine weiter an den Komiker.

Nach dem Tod von Dirk Bach übernahm schließlich Daniel Hartwich (44) die Moderation neben Sonja Zietlow im Down Under und mauserte sich in den darauffolgenden Jahren zum neuen Zuschauerliebling. Aber nach zehn Jahren machte der „Let’s Dance“-Moderator nun Schluss mit dem australischen Busch und Platz für einen Neuen. In der 16. Staffel moderiert nun Jan Köppen (39) an der Seite von Dschungel-Mama Sonja.