Tränenausbruch während RTL-Show: Sonja Zietlow wird plötzlich ganz emotional

Von: Diane Kofer

Sonja Zietlow moderierte am Samstagabend „Die große GEO-Show“. Nach dem Einspieler von Janin Ullmanns Challenge brach sie plötzlich in Tränen aus und konnte kaum weitermoderieren.

Köln – Sonja Zietlow (55) ist im TV-Geschäft ein alter Hase. Die Dschungelcamp-Moderatorin ist für freche Witze vor der Kamera bekannt und behält bei ihren Jobs stets die Kontrolle. Umso überraschter waren die Fans, als sie bei „Die große GEO-Show“ plötzlich um Worte rang und kaum weiter moderieren konnte. Sonja Zietlow kullerten die Tränen übers Gesicht.

„Das war nicht geplant“: Sonja Zietlow kämpft in RTL-Show mit den Tränen

Die gebürtige Bonnerin führte am Samstagabend (23. September 2023) durch die RTL-Sendung „Die große GEO-Show“. Für das Format reisen Promis durch die ganze Welt und wachsen in verschiedenen Challenges über sich hinaus. Für Schauspielerin Janin Ullmann (41) ging es in die Mongolei – obwohl sie mit Pferden überhaupt nichts anfangen kann und sogar etwas Angst vor den Tieren hat, sollte sie dort als Bogenschützin in den Sattel steigen. Mit Erfolg! Dass eine einheimische Schützin die 41-Jährige über ihre Grenzen gehen ließ, sorgt für Gefühlschaos bei Sonja Zietlow.

Nach dem Einspieler mit Szenen aus der Mongolei brach Sonja Zietlow in Tränen aus. „Ich habe versucht, extra wegzuschauen“, meinte die 55-Jährige während sie sich Tränen der Rührung aus den Augen wischt. Doch auch einige Momente später hatte sie ihre Emotionen nicht im Griff und kann gar nicht aufhören, zu weinen. „Manno, das war nicht geplant“, gab sie zu verstehen und bat ihren Kollegen Dirk Steffens (55): „Du musst mal kurz weitermachen.“ Der war von dem Gefühlschaos der TV-Bekanntheit ebenfalls sichtlich ergriffen und eilte zu einer intensiven Umarmung herbei.

Moderatorin Sonja Zietlow brach in der RTL-Sendung „Die große GEO-Show“ plötzlich in Tränen aus. Ihr Kollege Dirk Steffens musste sie trösten. © Screenshot: Die große GEO-Show/ RTL

Warum Sonja Zietlow so emotional wurde? Sie ist selbst Reiterin und hatte nicht nur großen Respekt vor Janin Ullmanns Leistung – sie hätte sich auch selbst vorstellen können, diese Aufgabe auf sich zu nehmen. „Das ist auch ein großer Traum von mir“, plauderte sie aus. Aktuell kann man die RTL-Moderatorin auch noch in einem anderen TV-Format sehen: Sie moderiert eine Promi-Crime-Show. Auch dort ist Gefühlschaos an der Tagesordnung – allerdings bei den Teilnehmern. Bei den Zuschauern sorgt die neue Show „Die Verräter“ allerdings für Verwirrung. Verwendete Quellen: Die große GEO-Show/ RTL